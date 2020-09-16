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【泰國疫情】泰國最快下月推特別觀光簽證　旅客最長可逗留9個月

環球政經 16:57 2020/09/16

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新冠肺炎疫情重創泰國旅遊業，為挽救旅遊業，泰國國會日前通過特別觀光簽證計劃，容許來自低風險地區的旅客入境，費用每位2000泰銖（約498港元）。預期特別觀光簽證計劃將於下月推出。

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根據計劃，特別簽證為期90日，最多可延長2次，每次90日，換言之旅客最多可停留270日，即約9個月。旅客入境前需要出示長期逗留的證明，例如酒店的訂房證明或公寓租約，入境後必須接受14日隔離。特殊觀光簽證有效期至明年9月30日，預計每個月接待1200名旅客，每月收入可達約10億泰銖（約2.5億港元）。

泰國財政部官員表示，該國希望從疫情較輕微的地區爭取旅遊相關收入 。他以內地為例，指當地有20個省份沒有新增個案，當地合共有約8億人口，即使只有1%人到泰國旅遊，這800萬旅客亦足以支撐泰國的旅遊業。

旅遊業是泰國主要產業之一，惟受累疫情，當地自4月以來便沒錄得入境遊客。當地旅遊部門預計，今年泰國全年接待旅客約800萬人次，較去年同期大跌八成。這逼使當地政府出招重振旅遊業。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

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