【大行點睇】高盛料美總統大選　誰人勝選受惠股大不同　料拜登勝出本港將有較多受惠股

高盛今日發表中國市場策略報告，料今年第四季中資股可留意4個投資主題，第三個主題就是美國總統大選，該行預料誰人當選受惠股將大不同。該行假設美國民主黨的總統候選人拜登勝選機會較高時，股價可跑贏的中資股有14隻，當中有6隻為港股，分別為阿里健康(00241) ，平安好醫生(01833)，中生製藥(01177)，藥明生物(02269) ，華虹半導體(01347)，騰訊(00700)。美股及A股分別為嗶哩嗶哩(美：BILI)，大華股份(深：002236)，拼多多(美：PDD)，三七互娛(深：002555)，愛奇藝(美：IQ)，58.com(美：WUBA) ，中際旭創(深：300308)，立訊精密(深：002475)。

【大行點睇】高盛籲留意中資股第四季4大主題 疫苗、低估值、總統大選、中概回歸受惠股 詳情請看 [下一頁]

另外，該行假設美國共和黨總統候選人特朗普勝選機會較高時，在港股中可跑贏的中資股則較少，僅有3隻，包括為招行(03968)、中信股份(00267)及海螺創業(00586)。其餘全部清一色為A股，分別為北新建材(深：000786)，杭州銀行(滬：600926)，萬華化學(滬：600309)，恩捷股份(深：002812)，郵儲銀行(滬：601658)，寧波銀行(深：002142)，光威復材(深：300699)，工商銀行(滬：601398)，華魯恆昇(滬：600426)，華峰氨綸(深：002064)，濰柴動力(深：000338)及正泰電器。(滬：601877)。

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