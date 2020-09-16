  • 31°C
香港時間 : 2020916日 (三) 17:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大行點睇】高盛料美總統大選　誰人勝選受惠股大不同　料拜登勝出本港將有較多受惠股

股樓投資 16:32 2020/09/16

分享：

高盛今日發表中國市場策略報告，料今年第四季中資股可留意4個投資主題，第三個主題就是美國總統大選，該行預料誰人當選受惠股將大不同。該行假設美國民主黨的總統候選人拜登勝選機會較高時，股價可跑贏的中資股有14隻，當中有6隻為港股，分別為阿里健康(00241) ，平安好醫生(01833)，中生製藥(01177)，藥明生物(02269) ，華虹半導體(01347)，騰訊(00700)。美股及A股分別為嗶哩嗶哩(美：BILI)，大華股份(深：002236)，拼多多(美：PDD)，三七互娛(深：002555)，愛奇藝(美：IQ)，58.com(美：WUBA) ，中際旭創(深：300308)，立訊精密(深：002475)。

【大行點睇】高盛籲留意中資股第四季4大主題　疫苗、低估值、總統大選、中概回歸受惠股 詳情請看 [下一頁]

另外，該行假設美國共和黨總統候選人特朗普勝選機會較高時，在港股中可跑贏的中資股則較少，僅有3隻，包括為招行(03968)、中信股份(00267)及海螺創業(00586)。其餘全部清一色為A股，分別為北新建材(深：000786)，杭州銀行(滬：600926)，萬華化學(滬：600309)，恩捷股份(深：002812)，郵儲銀行(滬：601658)，寧波銀行(深：002142)，光威復材(深：300699)，工商銀行(滬：601398)，華魯恆昇(滬：600426)，華峰氨綸(深：002064)，濰柴動力(深：000338)及正泰電器。(滬：601877)。   

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【宏觀中國】解讀8月宏觀數據　中金：製造業投資回升成亮點

下一篇文章

【一文看清】防疫抗疫基金第三輪總額達240億元　預料23行業受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事