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【螞蟻IPO】螞蟻集團傳要求投行安排科技分析員覆蓋公司股票 強調其「科技」定位

即市財經 16:09 2020/09/16

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外電報道，螞蟻集團近期與至少7家投行接觸，希望由科技行業分析師牽頭公司研究，擬強調其業務重心在科技而非金融。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港上市快進入直路，外電報道，螞蟻集團近期與至少7家券商接觸，希望由科技行業分析師對其股票進行研究。知情人士表示，螞蟻集團的投資者關係部門向至少5家中國投行，以及2家國際投行口頭提出非正式要求，分析員將該請求解釋為公司希望強調其為技術提供商而非金融服務公司。

報道稱，螞蟻更傾向由科技行業分析師牽頭研究。各家機構對螞蟻的要求回應不一，至少3家投行決定由科技行業分析員覆蓋螞蟻集團研究，另外一家則決定由科技和銀行分析師合作研究。螞蟻並沒有說明如果不履行其要求會產生什麼後果。

螞蟻本周五科創板「上會」，並擬下周尋求通過港交所上市聆訊，更多螞蟻集團上市最新進展，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） IPO 螞蟻金服

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