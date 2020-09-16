【虛擬實境】周梓樂死因研訊擬引入VR設備重組案情

▲ 日前周梓樂死因研訊亦有傳將會引入虛擬實境科技，將陪審團「送到」案發現場，讓庭內人士親身感受現場環境，有望省卻實地考察的過程。

虛擬實境技術（VR）發展迅速，早已被廣泛應用在不同範疇上。Facebook、Google及Samsung等科企公司爭相推出多款VR眼鏡，讓大眾能夠透過電子遊戲、電視或電影等娛樂活動，感受到新科技帶來的樂趣。同時，在法庭中使用VR技術亦在近年開始興起，日前周梓樂死因研訊亦有傳將會引入虛擬實境科技，將陪審團「送到」案發現場，讓庭內人士親身感受現場環境，有望省卻實地考察的過程。

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22歲科大學生周梓樂於去年11月初，疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓身亡，事件一直引起各界揣測，死因庭今早以非公開形式作研訊前檢討。據悉，是次案件將會首次引入VR技術，將案發當晚的閉路電視片段呈現立體畫面，陪審團可以第一身視角觀看，並可自由在停車場的環境、事發位置移動，讓陪審團模擬身處其境，以了解事發現場的感覺及視野。

事實上，陪審團是每個市民都有機會擔任的義務，但由於聽訊程序繁複，當上陪審團有可能十分費時，甚至影響市民的工作和生活。透過VR虛擬實境技術將陪審團送到兇案現場，能有效減低不必要的法庭聆訊，從而減低司法開支。不過亦有批評者指，在法庭中使用VR技術與現時採用的普通影片相比，並無太大的分別或優勢。

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責任編輯：施雯雯