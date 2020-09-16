  • 30°C
香港時間 : 2020916日 (三) 18:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【虛擬實境】周梓樂死因研訊擬引入VR設備重組案情

科技 18:00 2020/09/16

分享：

日前周梓樂死因研訊亦有傳將會引入虛擬實境科技，將陪審團「送到」案發現場，讓庭內人士親身感受現場環境，有望省卻實地考察的過程。

虛擬實境技術（VR）發展迅速，早已被廣泛應用在不同範疇上。Facebook、Google及Samsung等科企公司爭相推出多款VR眼鏡，讓大眾能夠透過電子遊戲、電視或電影等娛樂活動，感受到新科技帶來的樂趣。同時，在法庭中使用VR技術亦在近年開始興起，日前周梓樂死因研訊亦有傳將會引入虛擬實境科技，將陪審團「送到」案發現場，讓庭內人士親身感受現場環境，有望省卻實地考察的過程。

【科技抗疫】VR於疫情後加速普及　助企業增業務效率

Apple收購VR初創公司　冀加強虛擬實境技術

22歲科大學生周梓樂於去年11月初，疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓身亡，事件一直引起各界揣測，死因庭今早以非公開形式作研訊前檢討。據悉，是次案件將會首次引入VR技術，將案發當晚的閉路電視片段呈現立體畫面，陪審團可以第一身視角觀看，並可自由在停車場的環境、事發位置移動，讓陪審團模擬身處其境，以了解事發現場的感覺及視野。

事實上，陪審團是每個市民都有機會擔任的義務，但由於聽訊程序繁複，當上陪審團有可能十分費時，甚至影響市民的工作和生活。透過VR虛擬實境技術將陪審團送到兇案現場，能有效減低不必要的法庭聆訊，從而減低司法開支。不過亦有批評者指，在法庭中使用VR技術與現時採用的普通影片相比，並無太大的分別或優勢。

【5G應用】5G低時延高可靠傳輸 　人人也可走入虛擬世界

責任編輯：施雯雯

相關文章

【5G應用】5G低時延高可靠傳輸 　人人也可走入虛擬世界
2020/09/15
【5G應用】5G低時延高可靠傳輸 　人人也可走入虛擬世界
【科技抗疫】VR於疫情後加速普及　助企業增業務效率
2020/09/06
【科技抗疫】VR於疫情後加速普及　助企業增業務效率
Apple收購VR初創公司　冀加強虛擬實境技術
2020/08/27
Apple收購VR初創公司　冀加強虛擬實境技術
【中美角力】港產App隨時變「Made in China」　開發商有Plan B？
2020/08/20
【中美角力】港產App隨時變「Made in China」　開發商有Plan B？
大學 將軍澳 Facebook Samsung Google 電視 遊戲 VR

下一篇文章

【Apple Event】蘋果5納米製程A14晶片終於登場　iPad Air搶先iPhone 12採用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C
【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C
【華為禁令】中芯國際已向美方提申請　繼續供貨華為
【華為禁令】中芯國際已向美方提申請　繼續供貨華為
【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持
【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持
【Apple Event】iOS 14正式版即將上線　介面翻新加強個人化
【Apple Event】iOS 14正式版即將上線　介面翻新加強個人化
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【蘋果發佈會】Apple Event舉行在即　一文看清傳聞新品
【蘋果發佈會】Apple Event舉行在即　一文看清傳聞新品