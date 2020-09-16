  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 16:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO移民買樓】英國樓價明年或急跌逾一成　遲些買樓更著數？

股樓投資 16:12 2020/09/16

分享：

英國早前推出「期間限定」的稅務減免，購買50萬鎊以下物業，可以免稅，直至明年3月31日。受政策刺激，當地樓價上月再創歷史新高。不過，有智庫認為，升勢將不能持續，更料英國樓價明年或跌14%。此外，英國硬脫歐風險仍在，瑞穗國際策略師更警告，所有資產類別都面臨英國硬脫歐的風險。

【投資海外】置業需求強勁　英國樓價再創新高【下一頁 

【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知【下一頁

英國智庫經濟及商業研究中心（CEBR）報告指，近期英國樓市交投活躍，皆因政府減免印花稅、以及受惠多種刺激經濟措施，如保就業補貼計劃，而且放寬防疫措施後，壓抑的樓市需求正在釋放。不過，該機構認為，目前樓市暢旺只是暫時現象，料上述政策效用逐漸減退，而樓價升勢也因此將近結束，估計今年年尾樓價開始回落，直至明年上半年，樓價跌幅達14%。 

【BNO移民買樓】巴克萊突然收緊按揭　買樓隨時要撻訂【下一頁

事實上，英國仍有硬脫歐風險，瑞穗國際策略師警告，所有資產類別都面臨英國無協議脫歐的風險，又建議客戶重新評估英國的資產配置。值得留意的是，為防樓市泡沫爆破，當地銀行近期也收緊樓市按揭。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
2020/08/01
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知
2020/08/09
【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知
【投資海外】港人「互搶」搶貴英國樓　嚇怕當地代理
2020/08/23
【投資海外】港人「互搶」搶貴英國樓　嚇怕當地代理
【投資海外】港人瘋搶英國樓　BBC：出現香港買家熱潮
2020/08/29
【投資海外】港人瘋搶英國樓　BBC：出現香港買家熱潮
移民 樓價 英國 印花稅 BNO 脫歐

下一篇文章

亞開行料亞洲經濟60年來首次收縮　中國經濟可獨善其身？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！