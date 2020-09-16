【BNO移民買樓】英國樓價明年或急跌逾一成　遲些買樓更著數？

英國早前推出「期間限定」的稅務減免，購買50萬鎊以下物業，可以免稅，直至明年3月31日。受政策刺激，當地樓價上月再創歷史新高。不過，有智庫認為，升勢將不能持續，更料英國樓價明年或跌14%。此外，英國硬脫歐風險仍在，瑞穗國際策略師更警告，所有資產類別都面臨英國硬脫歐的風險。

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【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅 四大重點你要知【下一頁】

英國智庫經濟及商業研究中心（CEBR）報告指，近期英國樓市交投活躍，皆因政府減免印花稅、以及受惠多種刺激經濟措施，如保就業補貼計劃，而且放寬防疫措施後，壓抑的樓市需求正在釋放。不過，該機構認為，目前樓市暢旺只是暫時現象，料上述政策效用逐漸減退，而樓價升勢也因此將近結束，估計今年年尾樓價開始回落，直至明年上半年，樓價跌幅達14%。

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事實上，英國仍有硬脫歐風險，瑞穗國際策略師警告，所有資產類別都面臨英國無協議脫歐的風險，又建議客戶重新評估英國的資產配置。值得留意的是，為防樓市泡沫爆破，當地銀行近期也收緊樓市按揭。

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