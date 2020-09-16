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【支援創科】李嘉誠基金會捐款1.7億　引用《赤壁賦》助「衝出混沌迷惘」

商業 15:49 2020/09/16

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李嘉誠基金會今日致函香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港科技大學、香港教育大學，捐款合共1.7億港元，支持多個科技項目，冀助香港提升實質競爭力。

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引用《赤壁賦》　助教育「衝出混沌迷惘」

基金會主席李嘉誠亦在信函寄出至4間院校時，基金會已把全數資助捐出，是其首次同時向四間本地大學捐款。同時，他亦引用蘇東坡的《赤壁賦》，望推動本港教育「衝出混沌迷惘」。李嘉誠強調，香港醫護、科研、教育人才均甚具潛質，加上「憑仁善斷」的素養，定可繼續以專業服務香港。

李嘉誠基金會今日致函香港4間院校，並引用蘇東坡的《赤壁賦》。

他又表示，生物醫學科技已成為解決各種生命難題的神幻鑰匙，AI「無碼」應用將是全方位能力提升的關鍵，面廣寸深的大類課程已不足支撐長遠競爭力，發展生物經濟產業、推動AI能力在香港普及，刻不容緩。

是次捐款資助的科技項目如下：

  • 1億元支持香港大學李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，進諾貝爾得獎技術「Cryo-EM」，促進研發藥物的設計和生產將帶來突破發展。
     
  • 3,500萬元助建中文大學醫學院世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統，開發新型生物標誌物和藥物，推動相關範疇的研究。
     
  •  3,000萬元支持香港科技大學發展合成生物學科研，透過大規模設計、編寫或修改微生物的基因組 (Genome)，從而解決問題，例如治療疾病、進行生物探測等。
     
  • 500萬元資助香港教育大學與本地設計師合作，提升教材質素，並以AI教材授人以漁。教大將引入全港首個終端AI教材，培育同學系統思維、符號運用與科技資訊等。

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責任編輯：葉泳珊

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