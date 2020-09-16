【支援創科】李嘉誠基金會捐款1.7億　引用《赤壁賦》助「衝出混沌迷惘」

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【香港製造】港輸美產品須標「中國製造」 邱騰華：已去信美方促撤回
李嘉誠基金會今日致函香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港科技大學、香港教育大學，捐款合共1.7億港元，支持多個科技項目，冀助香港提升實質競爭力。
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引用《赤壁賦》 助教育「衝出混沌迷惘」
基金會主席李嘉誠亦在信函寄出至4間院校時，基金會已把全數資助捐出，是其首次同時向四間本地大學捐款。同時，他亦引用蘇東坡的《赤壁賦》，望推動本港教育「衝出混沌迷惘」。李嘉誠強調，香港醫護、科研、教育人才均甚具潛質，加上「憑仁善斷」的素養，定可繼續以專業服務香港。
他又表示，生物醫學科技已成為解決各種生命難題的神幻鑰匙，AI「無碼」應用將是全方位能力提升的關鍵，面廣寸深的大類課程已不足支撐長遠競爭力，發展生物經濟產業、推動AI能力在香港普及，刻不容緩。
是次捐款資助的科技項目如下：
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責任編輯：葉泳珊