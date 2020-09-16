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【美國大選】拜登今年首赴佛州 重點拉攏軍人和拉丁裔選民

環球政治 16:22 2020/09/16

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美國民主黨總統候選人拜登今年首次前往佛羅里達州，重點向軍人和拉丁裔選民拉票，特別是針對共和黨對手特朗普被指侮辱軍人的傳聞，向軍人選民宣揚，自己才是更好處理退伍軍人事務的人選。

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拜登周二踏足佛羅里達州，到坦帕發表演說，這是他相隔足足一年才再次來到這個有能力左右大選結果的關鍵搖擺州。

拜登批評特朗普侮辱美國現役、退伍或受傷軍人，又指這些言論讓他感到十分不快。他所指的是《大西洋》雜誌上月刊登的報道，當中指特朗普曾經私下侮辱軍人。但報道其後遭到已跟特朗普反目成仇的前白宮國家安全顧問博爾頓駁斥，證明這是假新聞。

而在演說前，拜登曾經與關注退伍軍人團體會面，討論退伍軍人精神健康和社會保障事宜。

他其後轉往奧蘭多，出席一個拉丁裔活動，接觸當地的波多黎各選民。根據佛羅里達大學數據，多達5萬名波多黎各人之前因為颶風而被安置到佛州，大部分有權在佛州投票。

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由於特朗普在應對颶風方面備受批評，民主黨相信有機會拉攏這批波多黎各選民，以之抵銷特朗普在古巴裔選民中的優勢。

拜登競選團隊近期把焦點放在佛州，因為拜登和特朗普在此關鍵州分的支持度十分接近。根據全國廣播公司（NBC）最新民調顯示，二人在佛州的支持度同為48%，其中特朗普獲得較多拉丁裔支持，拜登在年長選民的支持度則較高。

而富豪彭博早前宣布，斥資1億美元協助拜登在佛州賣廣告，也會專攻拉丁裔選票。

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責任編輯：陳啟賢

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