  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 16:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本新首相】菅義偉公布新內閣名單 着重數碼化改革

環球政治 16:21 2020/09/16

分享：

【日本新首相】菅義偉公布新內閣名單 着重數碼化改革

日本安倍晉三結束7年8個月的執政歲月，自民黨新總裁菅義偉當選日本首相。菅義偉公布新內閣名單，留任的閣僚多達到8人，凸顯菅義偉希望繼承安倍的施政路線。菅義偉為表明改革決心，安排原本的防衛相河野太郎擔任行政改革相，擬打破省廳本位主義，推出「數碼廳」。

菅義偉任命前IT大臣平井卓也為數碼改革相，主要負責數碼化防疫措施，並創立「數碼廳」政策。為了準備2025年大阪關西世博會，內閣新增世博相一職，由井上信治上場。首次入閣的有安倍胞弟岸信夫、任職防衛相，以及農相野上浩太郎、復興相平澤勝榮等5人。

菅義偉當選日本首相 任命獲參眾兩院通過【下一頁】

日本最長安倍內閣謝幕 菅義偉傍晚接捧【下一頁】

安倍近8年來的「左右手」、副首相兼財相麻生太郎會留任。留任的還有負責新冠肺炎疫情的經濟再生大臣西村康稔、外相茂木敏充、文部科學相萩生田光一、 經濟產業相梶山弘志、環境相小泉進次郎、奧運相橋本聖子，以及公明黨出身的國土交通相赤羽一嘉。

在閣內調任的有3人，分別是加藤勝信、河野太郎及總務相武田良太。再次入閣的有4人，為平井卓也、法相上川陽子、厚勞相田村憲久、及國家公安委員長小此木八郎。

安倍晉三胞弟岸信夫料任日本防衛相 曾弔唁李登輝【下一頁】

菅義偉指暫不討論習近平訪日 稱以抗疫為先【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【日本新首相】菅義偉當選日本首相 任命獲參眾兩院通過
今日
【日本新首相】菅義偉當選日本首相 任命獲參眾兩院通過
【日本新首相】最長安倍內閣謝幕 菅義偉傍晚接捧
今日
【日本新首相】最長安倍內閣謝幕 菅義偉傍晚接捧
安倍晉三胞弟岸信夫料任日本防衛相 曾弔唁李登輝
2020/09/15
安倍晉三胞弟岸信夫料任日本防衛相 曾弔唁李登輝
【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享）
今日
【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享）
【日本新首相】菅義偉組內閣 麻生太郎料留任副首相
2020/09/15
【日本新首相】菅義偉組內閣 麻生太郎料留任副首相
疫情 經濟 菅義偉 安倍晉三 麻生太郎 河野太郎 日本 任命 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】拜登今年首赴佛州 重點拉攏軍人和拉丁裔選民

下一篇文章

【美國山火】誤信火勢受控 網上流料累美夫婦葬身火海

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大
【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大
【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
【美國大選】特朗普稱獲頒「豬灣獎」被揭不存在此獎
【美國大選】特朗普稱獲頒「豬灣獎」被揭不存在此獎
新型冠狀肺炎全球疫情（09月16日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月16日 時間16:00）