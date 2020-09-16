▲ 【日本新首相】菅義偉公布新內閣名單 着重數碼化改革

日本安倍晉三結束7年8個月的執政歲月，自民黨新總裁菅義偉當選日本首相。菅義偉公布新內閣名單，留任的閣僚多達到8人，凸顯菅義偉希望繼承安倍的施政路線。菅義偉為表明改革決心，安排原本的防衛相河野太郎擔任行政改革相，擬打破省廳本位主義，推出「數碼廳」。

菅義偉任命前IT大臣平井卓也為數碼改革相，主要負責數碼化防疫措施，並創立「數碼廳」政策。為了準備2025年大阪關西世博會，內閣新增世博相一職，由井上信治上場。首次入閣的有安倍胞弟岸信夫、任職防衛相，以及農相野上浩太郎、復興相平澤勝榮等5人。

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安倍近8年來的「左右手」、副首相兼財相麻生太郎會留任。留任的還有負責新冠肺炎疫情的經濟再生大臣西村康稔、外相茂木敏充、文部科學相萩生田光一、 經濟產業相梶山弘志、環境相小泉進次郎、奧運相橋本聖子，以及公明黨出身的國土交通相赤羽一嘉。

在閣內調任的有3人，分別是加藤勝信、河野太郎及總務相武田良太。再次入閣的有4人，為平井卓也、法相上川陽子、厚勞相田村憲久、及國家公安委員長小此木八郎。

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責任編輯：鄧燕君