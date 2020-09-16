  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 16:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

李嘉誠基金捐1.7億元予4大學　支持AI、合成生物學等科技項目

即市財經 15:46 2020/09/16

分享：

中文大學醫學院獲 3,500 萬元，助建世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統。

李嘉誠基金會斥資共1.7億元，捐贈港大、中大、科大及教大，支持包括成立「低溫電子顯微設施研究中心」、引入終端AI教材等多個科技項目，亦是首次同時向4間本地大學捐款。

基金會主席李嘉誠分別致函予4所院校，在信中形容「這個庚子年一直多變」，引蘇東坡《赤壁賦》，鼓勵在萬物多變中，以創新力量求存立足未來，以推動教育衝出混沌迷惘。他又指，「沒有任何事情比『希望』更能振奮人心」，期望與4間院校管理層，藉科技革命之力可以「化虛幻夢境為實質競爭力」。

是次合共1.7億元的捐款，用作支持多個科技項目，包括：1億元撥予港大李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」；3,500萬元助建中大醫學院世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統；3,000萬元支持科大發展合成生物學科研；另500萬元資助教大與本地設計師合作，引入全港首個終端AI教材。

信函寄出之時，基金會已悉數把資助撥給4間院校。李嘉誠強調，香港醫護、科研、教育人才均甚具潛質，加上「憑仁善斷」的素養，定可繼續以專業服務香港。

基金會主席李嘉誠向4間院校管理層致函，今次亦是基金會首次同時向4間院校捐款。

相關文章：

【李嘉誠基金會】幼吾幼慈善基金獲崇德社捐贈電子學習設備　助基層家庭解困

【李嘉誠增持】李嘉誠再增持長實股權　涉1886萬元

【李嘉誠有份】維港投資Impossible Foods在港星巴克推新產品　暫未擬上市

 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此】

編輯：趙穎妍

大學 基金 李嘉誠 李嘉誠基金會 香港大學 香港 強積金 生物學

上一篇文章

【阿里巴巴】天貓夥易居推「天貓好房」　至少3年收入全補貼購房者

下一篇文章

【領展股價】三大原因支持領展股價發力再上　滙證認為可重上82元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展662億元超購逾106倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展662億元超購逾106倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊