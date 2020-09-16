李嘉誠基金捐1.7億元予4大學　支持AI、合成生物學等科技項目

▲ 中文大學醫學院獲 3,500 萬元，助建世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統。

李嘉誠基金會斥資共1.7億元，捐贈港大、中大、科大及教大，支持包括成立「低溫電子顯微設施研究中心」、引入終端AI教材等多個科技項目，亦是首次同時向4間本地大學捐款。

基金會主席李嘉誠分別致函予4所院校，在信中形容「這個庚子年一直多變」，引蘇東坡《赤壁賦》，鼓勵在萬物多變中，以創新力量求存立足未來，以推動教育衝出混沌迷惘。他又指，「沒有任何事情比『希望』更能振奮人心」，期望與4間院校管理層，藉科技革命之力可以「化虛幻夢境為實質競爭力」。

是次合共1.7億元的捐款，用作支持多個科技項目，包括：1億元撥予港大李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」；3,500萬元助建中大醫學院世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統；3,000萬元支持科大發展合成生物學科研；另500萬元資助教大與本地設計師合作，引入全港首個終端AI教材。

信函寄出之時，基金會已悉數把資助撥給4間院校。李嘉誠強調，香港醫護、科研、教育人才均甚具潛質，加上「憑仁善斷」的素養，定可繼續以專業服務香港。

▲ 基金會主席李嘉誠向4間院校管理層致函，今次亦是基金會首次同時向4間院校捐款。

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編輯：趙穎妍