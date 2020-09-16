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【領展股價】三大原因支持領展股價發力再上　滙證認為可重上82元

即市財經 15:39 2020/09/16

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滙豐證券指，本土感染個案數目回穩，限聚令放寬，相信可助領展的民生商場組合業務更快出現改善。

本港疫情有緩和跡象，政府逐步放寬限聚令等社交距離限制，並重開一系列處所。擁有回購概念、強調派息不變及商場遍布全港的領展 （00823） ，股價連日彈高，今曾再升逾2%。截至下午3時36分，領展股價升1.6%，報65.3元。

領展9月以來累積回購逾300萬個基金單位

領展自8月底公布收購倫敦辦公室物業25 Cabot Square後，便展開回購，9月以來累積回購約333.5萬個基金單位，成為股價的一大支持。摩根士丹利稱，基金單位回購及股息的承諾均有助支持股價表現。

滙豐證券認為，雖然本港經濟仍陷衰退，疫情亦持續，但相信本港房地產市場可逐步復甦，下半年的盈利跌幅料低於上半年，故收租股中看好領展，評價「買入」，目標價82元。

滙證指，政府推出更多防疫基金，冀扶助本土經濟重回正軌，加上本土感染個案數目回穩，限聚令放寬，相信可助領展的民生商場組合業務更快出現改善。

大摩早前引述領展管理層指，有意維持全年每基金單位分派0.14元，紓緩部分投資者對未來股息政策不確定的憂慮，相信有助支持短期估值。大摩維持領展目標價70元及評級「與大市同步」。

相關文章：【領展回購】領展周一回購50萬個單位　上周以來合共回購近113萬個單位（第二版）

相關文章：大摩：領展4至6月租戶零售銷售表現跑贏大市　續租租金下跌屬預期之內

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 商場 疫情 領展房產基金（00823） 限聚令 回購 收購 派息 收租股 買入

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