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【新冠肺炎】印尼奇招防疫　拒戴口罩被罰替死者挖墳

環球政經 16:03 2020/09/16

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新冠肺炎持續肆虐，各國採取不同防疫措施，印尼東爪哇省有至少8名在疫情期間拒戴口罩的居民，被當地政府懲罰為新冠肺炎死者挖墳墓。

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據《雅加達郵報》報導，錦石縣切爾梅區（Cerme）首長蘇約諾（Suyono）表示，懲罰沒戴口罩的居民在恩加伯坦村（Ngabetan）一座公墓內，替新冠病毒死者挖墳。被處罰的居民並沒有被強制要求參與處理屍體，而是參與挖掘墳墓和用木板支撐棺木的體力勞動。當地衛生官員亦會提供全身防護設備，確保沒有接觸風險。

印尼早在4月初已強制全國居民佩戴口罩，惟東爪哇省卻有七成居民沒有遵守，令當地的確診個案激增，促使當地加強防疫措施，違規者會被罰款或被罰做社區服務。

印尼累計確診個案逾22萬宗，超過8,800人染疫去世。

 

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責任編輯：楊子瑩

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