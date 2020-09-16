【新股IPO】螞蟻集團來了 傳爭取最早下周獲聯交所上市批准

螞蟻集團上市進程又邁前一步了！

外電引述消息指，螞蟻集團將爭取最快下周獲得聯交所的上市批准，發售股份相當股本約11至12%。稍早前已不斷有消息透露，螞蟻集團最早會在10月上市，故下周已踏入９月底，有興趣的投資者記得做好準備！

螞蟻集團科創板集資金額超過香港 最快10月上市，想知詳情請按：【下一頁】

本月初消息指，，螞蟻集團計劃提高在上交所科創板的集資規模，籌集資金將超過香港部份，總集資規模高達300億美元（約2340億港元）。

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根據其初步招股文件顯示，截至今年6月底止中期收入，錄得725.28億元（人民幣，下同），按年增長38.04%；期內利潤達219.23億元，增長逾10.5倍。若按非國際財務報告準則計量，上半年經營利潤按年增2.88倍至276.12億元；純利增5倍至239.12億元。截至今年6月底，支付寶手機應用程式(APP)的月度活躍用戶達7.11億，較去年底增加7.89%。

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此外，消息指負責螞蟻上市項目的牽頭經辦人已經與中國機構投資者接觸，要求以戰略投資者的身份於科創板投資，潛在投資者最少要投入10億元至15億元人民幣，並需要履行12個月的禁售期。

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記者：張以正