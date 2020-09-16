【一文看清】防疫抗疫基金第三輪總額達240億元　預料23行業受惠

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特首林鄭月娥昨日（9月15日）與其他官員於記者會上交待有關第三輪的「防疫抗疫基金」，達約240億元。政府會向立法會財委會申請撥款54億元投放到「防疫抗疫基金」。此外，政府會向財委會追加撥款117億元以作採購疫苗、支援醫管局等用途。
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第三輪防疫抗疫基金及其他措施如下:
動用約130億元，主要用於：
動用約45億元，包括：
1.綜援計劃的援助失業人士特別計劃延長六個月至2021年5月31日
2.向直接受政府防疫抗疫措施影響或受疫情重創的行業提供資助， 受惠23個行業包括
租金寬減/寬免、收費豁免和進一步差餉寬減，總值約50億元：
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責任編輯：黎淑雯