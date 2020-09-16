【一文看清】防疫抗疫基金第三輪總額達240億元　預料23行業受惠

特首林鄭月娥昨日（9月15日）與其他官員於記者會上交待有關第三輪的「防疫抗疫基金」，達約240億元。政府會向立法會財委會申請撥款54億元投放到「防疫抗疫基金」。此外，政府會向財委會追加撥款117億元以作採購疫苗、支援醫管局等用途。

【限聚令放寬】延長堂食時間至午夜 酒吧、主題公園、泳池多個處所將重開：【下一頁】

第三輪防疫抗疫基金及其他措施如下:

動用約130億元，主要用於：

採購預防2019冠狀病毒病疫苗

進一步支援醫院管理局應對冬季流感高峯期/下一波疫情

使用酒店為指定檢疫設施及營運竹篙灣新檢疫中心，以增加檢 疫設施容量

為安老院及殘疾人士院舍院友設立檢疫中心

於食物環境衞生署轄下的公眾街市推廣非接觸式付款的資助計

動用約45億元，包括：

1.綜援計劃的援助失業人士特別計劃延長六個月至2021年5月31日

2.向直接受政府防疫抗疫措施影響或受疫情重創的行業提供資助， 受惠23個行業包括

飲食業

旅遊業

航空及運輸業

體育界

藝術文化界

舉辦流行音樂會的演出業公司

會社

電影院

教育界(包括幼稚園、私立中小學、 補習學校、學校及專上院校餐飲服 務提供者、學校興趣班及校巴服務 提供者)

幼兒中心

津助機構興趣班

美容院

按摩院

遊戲機中心

浴室

健身中心

遊樂場所

公眾娛樂場所

派對房間

夜總會

酒吧／酒館

卡拉 OK 場所

麻將／天九耍樂處所

租金寬減/寬免、收費豁免和進一步差餉寬減，總值約50億元：

延長政府物業及短期租約等合資格租戶75%租金寬減或100%租金寬免六個月，以及豁免27類政府收費 一年的措施，並豁免額外7類政府收費一年; 就非住宅用途水費及 排污費的75%減免措施延長四個月

2020-21年度第三和第四季，非住宅物業單位的差餉寬減上限由每 季1,500元增至5,000元

政府已要求香港房屋委員會、香港房屋協會、香港機場管理局、香港 科學園和數碼港向非住宅租戶提供租金寬減，所涉金額共約10億元

財政司司長陳茂波表示，計及兩輪「防疫抗疫基金」措施，以及財政預算案的措施，加上這新一輪的措施，財政方面的影響大約逾3,000億元。政府預料2020/2021年度綜合赤字會超過3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元。

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責任編輯：黎淑雯