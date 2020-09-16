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【Apple Event】蘋果5納米製程A14晶片終於登場　iPad Air搶先iPhone 12採用

科技 17:00 2020/09/16

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蘋果（Apple）率先發布搭載最新的A14 Bionic 晶片的iPad Air 4，此款晶片由台積電生產，預料亦會應用於iPhone 12系列手機。

蘋果（Apple）於今年秋季發表會中，雖然沒有發布新款iPhone 12手機，但率先推出的iPad Air 4，就搭載最新的A14 Bionic 晶片，此款晶片由台積電生產，預料亦會應用於iPhone 12系列手機。

Apple最新推出的A14 Bionic 晶片，是根據ARM Cortex A72架構，以5納米製程製作而成，可容納118億個電晶體。據悉，A14 Bionic晶片採用6核心CPU以及4 核心GPU架構，較上一代7納米的A12晶片，CPU運算效能方面提升40%，而GPU顯示效果則提升30%。另外，處理器每秒運算次數達到11兆次，可大幅提升機器學習能力。

【更多發布會內容】

＜＜【Apple Event • 分析】從iPad Air推測iPhone 12　預示Touch ID將回歸？

＜＜【Apple Event • 分析】iPad產品線大更新　買新iPad揀邊款好？

＜＜【Apple Event】Spotify怒轟蘋果　新服務Apple One或壟斷市場

網上有消息指，A14 Bionic 晶片較A13晶片的效能高出15%，而電功耗率則下降30%。當中，A14 Bionic 晶片的人工智能技術運算效能達至2倍增長，因此新款iPad Air可支援4K畫質影片剪接，以及進行複雜的3D遊戲。

責任編輯：李寶如

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