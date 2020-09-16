【港股追蹤】滙豐研究看好樓市復甦　首選3隻大型地產股

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滙豐環球研究發表報告指，由於疫情令零售及酒店業疲弱影響，大部分香港地產公司上半年核心盈利按年平均減13.4%，當中最失望為長實集（01113），因減派息達35%。預期下半年會溫和復甦，地產股盈利跌幅會收窄至10.9%，偏好發展商股多過收租股。
報告指，預計發展商能在下半年展示強韌業務，重新把握銷售節奏，但收租股仍會面臨租務壓力，預計大機會寫字樓及商場皆會錄得續租租金下調，因此發展商盈利能見度將會高於收租股。
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該行認為，在持續低息環境下，看好本地樓市前景，可在經濟衰退及疫情過後復甦，較偏好發展商股多過商場、寫字樓等收租股。
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選股方面，滙豐研究首選為新鴻基地產（00016）、新世界發展（00017）及信和置業（00083），收租股中則較看好恒隆地產（00101）及領展房產基金（00823）。
滙豐對地產股最新評級及目標價
|股份
|周三報(元)
|評級
|目標價(元)
|九龍倉(00004)
|15.28
|買入
|16.8
|新鴻基地產(00016)
|101.5
|買入
|125.8
|新世界發展(00017)
|39.55
|買入
|51.2
|信和置業(00083)
|9.55
|買入
|12
|恒隆地產(00101)
|21.05
|買入
|23.2
|嘉里設建(00683)
|20.75
|買入
|24.7
|領展房產基金(00823)
|65.25
|買入
|82
|希慎興業(00014)
|24.4
|持有
|25.4
|港鐵(00066)
|39.8
|持有
|41.6
|長實集團(01113)
|41.25
|持有
|49.6
|太古地產(01972)
|20.55
|持有
|22.2
|九倉置業(01997)
|33.6
|持有
|34.3
|冠君產業信託(02778)
|4.14
|持有
|4.6
|置富產業信託(00778)
|6.78
|持有
|7.6
|恒基地產(00012)
|29.15
|減持
|23.4
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