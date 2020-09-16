【港股追蹤】滙豐研究看好樓市復甦　首選3隻大型地產股

滙豐環球研究發表報告指，由於疫情令零售及酒店業疲弱影響，大部分香港地產公司上半年核心盈利按年平均減13.4%，當中最失望為長實集（01113），因減派息達35%。預期下半年會溫和復甦，地產股盈利跌幅會收窄至10.9%，偏好發展商股多過收租股。

報告指，預計發展商能在下半年展示強韌業務，重新把握銷售節奏，但收租股仍會面臨租務壓力，預計大機會寫字樓及商場皆會錄得續租租金下調，因此發展商盈利能見度將會高於收租股。

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該行認為，在持續低息環境下，看好本地樓市前景，可在經濟衰退及疫情過後復甦，較偏好發展商股多過商場、寫字樓等收租股。

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選股方面，滙豐研究首選為新鴻基地產（00016）、新世界發展（00017）及信和置業（00083），收租股中則較看好恒隆地產（00101）及領展房產基金（00823）。

滙豐對地產股最新評級及目標價

股份 周三報(元) 評級 目標價(元) 九龍倉(00004) 15.28 買入 16.8 新鴻基地產(00016) 101.5 買入 125.8 新世界發展(00017) 39.55 買入 51.2 信和置業(00083) 9.55 買入 12 恒隆地產(00101) 21.05 買入 23.2 嘉里設建(00683) 20.75 買入 24.7 領展房產基金(00823) 65.25 買入 82 希慎興業(00014) 24.4 持有 25.4 港鐵(00066) 39.8 持有 41.6 長實集團(01113) 41.25 持有 49.6 太古地產(01972) 20.55 持有 22.2 九倉置業(01997) 33.6 持有 34.3 冠君產業信託(02778) 4.14 持有 4.6 置富產業信託(00778) 6.78 持有 7.6 恒基地產(00012) 29.15 減持 23.4

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記者：李兆明