【Apple Event • 分析】從iPad Air推測iPhone 12　預示Touch ID將回歸？

▲ 雖然萬眾期待的iPhone 12並未登場，但從iPad Air身上仍可發掘到iPhone 12的「影子」。

蘋果（Apple）於香港時間今（16日）凌晨1時舉行發布會，推出新一代Apple Watch及iPad產品。雖然萬眾期待的iPhone 12並未登場，但從iPad Air身上仍可推測，iPhone 12大概會具有什麼新元素。

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首先，iPad Air今次竟備有太空灰、銀、玫瑰金、藍及綠5色選擇，而Ipad產品的配色向來比iPhone少。由此可推測，iPhone 12亦會有至少5色供選擇。同時，蘋果在iPhone XR後，並未有為iPhone 11系列推出藍色機身。再者，外界在今年初早以傳出iPhone 12將備有海軍藍色，預料iPhone 12 Pro將備有更多機身配色選擇。

除了機身顏色外，iPad Air的A14處理器及Touch ID亦被認為「劇透」iPhone 12規格的資訊。自iPhone X（除了iPhone SE 2020外）起，蘋果就不再使用圓形的Home鍵，改為Face ID。可是，iPhone 12重用iPhone 4及iPhone 5的方正線條設計，或有可能是為Touch ID回歸而設。

事實上，連續八年準確預測新iPhone設計配件製造商totallee早已發佈了iPhone 12系列的保護殼產品後，預料iPhone 12鐵定是方正線條設計。至於Touch ID是否真正回歸，就需待蘋果正式推出iPhone 12才能證實。

記者：楊匡然