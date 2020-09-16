【港股追蹤】疫情憂慮解除？ 領展股價谷底反彈

防疫措施逐步放寬，本地類股份，特別是與零售及飲食，甚至經營商場為主的板塊，自然開始有反彈，當中房地產投資信託基金（REITs）龍頭領展（00823），股價近半年一直尋底，但近日終於見底回升，上周五（11日）至今連升3個交易日，今日（16日）再升約2%，創超過2個月新高。

食物及衛生局長陳肇始昨日（15日）宣布，因應新型冠狀病毒疫情緩和，周五（18日）起放寬防疫措施，為期7天至9月24日（下周四），當中餐飲業處所堂食時間將延長至凌晨零時，又重開之前未重開的處所，如酒吧，派對方間等，主題公園亦可以重開，消息對本地經濟相信會有很大刺激。

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美銀證券早前研究報告指，領展2021財政年度首季表現符預期，指領展租戶期內銷售按年下跌10.8%，而期內本港整體市場跌幅為30.3%，該行估算，6月份疫情爆發第三波前零售銷售按年下跌約4%至5%。



該行指，集團在內地的商場零售銷售復甦較快，惟人流僅回復至正常的70%水平。當中零售物業出租率按季下跌4.2個百分點，至93.6%，內地寫字樓出租率則按季跌4.9個百分點至92.5%。故對股份重申「買入」評級，但將目標價由75元降至74元，以現價計，仍有逾10%潛在上升空間。

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