【正視投資@iM網欄】 看好黃金 就應該買金礦股嗎？

黃金價格今年向好，今年首8個月現貨金升幅接近3成，更一度突破每盎司2,000美元關口。出現上述升幅的主要原因包括，多個主要央行在新冠肺炎疫情下加大寬鬆貨幣政策力度，造成流動性過剩、通賬預期升溫。另一方面，投資市場面對中美緊張關係升溫，以及經濟復甦力度或未能呈V型反彈等利淡因素，促使資金流入具避險及對抗通賬特點的黃金之中。

為把握黃金升勢，相信不少人第一時間會想到購買金礦股，惟有關股票的升幅與黃金並不一致，未能完全反映金價走勢。何解會這樣呢？

其實，金礦股的本質屬於股票，股價升跌受到公司盈利及估值等多重因素影響，市場氣氛及資金流也會令股價波動，而提及影響股價的因素，不得不提的是，個別金礦股公司的業務未必全數集中於黃金開採及銷售，也可能涉及其他貴金屬或業務，因而令公司盈利水平對黃金價格走向的敏感度降低。另外，公司的開採成本、礦場的礦石蘊藏量及產量等亦會對公司盈利有影響，並反映於股價上，影響股價對黃金價格的敏感度。

因此，投資者於投資金礦股時，並不能完全把金礦股當成是投資黃金的替代品，亦應一併考慮投資股票時需注意的其他因素。若讀者沒有足夠的時間作研究，建議也可以採取最簡單直接的方式——投資實物黃金，當然，紙黃金、黃金ETF、槓桿ETF及以黃金為主題的互惠基金，也是投資黃金的不同選擇，箇中各有千秋，我們下期再一一探討。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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