【C家教路@iM網欄】恐慌指數短期失效 令市場更恐慌

這星期市場仍是以美股科技股的表現為馬首是瞻，上周四、五（10日及11日）納指仍出現回調的勢頭，但指數於本周一反彈，升1.87%。市場表現仍是很波動，筆者暫時未見有任何明顯的轉勢信號，所以仍是摸著石頭過河。不過整體看法還是向好的，只是心態因為美股回調的緣故而變得謹慎。如看散戶至愛的技術指標之一50天平均綫，現時的確是有一個繼續回調的可能性。

筆者另外想分享近期觀察納指恐慌指數 (VXN) 的一些看法，這些數據或支持這次回調的原因。如仔細地看其恐慌指數的走勢，8月下旬其實當納指繼續上升時，這個恐慌指數是跟著上升的，與過往一般的關聯性有分別。如有留意各大指數的恐慌指數，當大市急速回調時 (如3月的時候)，恐慌指數都會急升，屬反向的關係。這次納指於8月下旬上升時，恐慌指數沒有正常地下跌，反而繼續上升，筆者估計是與相關的期權買賣有關，或因為不論是看好還是看空的期權需求都大增，令其隱含波動率 (Implied Volatility) 上升。如今納指於9月回調時，市場不能再以恐慌指數做領先的指標來判斷反彈的時機，某程度上令市場變得更波動，因此筆者亦會擔心轉勢的可能性。

不過，若查看納指三倍做多ETF (TQQQ)，其基金的發行股數在納指回調時都有上升，與三月的情況相似，顯示市場有投資者正購入這基金撈底，換句話說資金流向方面的情況不差。另外，近日北水自港股通調整後，仍然非常活躍，可見信達生物（01801）及九毛九 （09922） 都熱受追捧。因此，筆者認為整個宏觀基礎暫時不變，市場仍有充裕的資金，將會繼續謹慎地看好後市發展。然而，科技股回調無疑會令筆者對板塊多了戒心，所以亦會趁著內地經濟復蘇步伐良好，尋找一些非科技板塊的投資機會。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有信達生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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