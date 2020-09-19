【Mosaic慢慢砌@iM網欄】呈現水中意境 透明馬賽克

拉文納兩座小巧樸素的洗禮堂，沒有其他教堂的馬賽克那麼華麗輝煌尼安洗禮堂（Neonian Baptistery），阿里安洗禮堂（Battistero Degli Ariani ）

的穹頂馬賽克，一樣令我讚嘆！

尼安洗禮堂在拉文納的歷史遺跡中最為悠久，八角形設計於公元四世征後期建成，但天花的馬賽克畫作是五世紀中才完成，描寫的是基督在約旦河洗禮。

另一座是建於五世紀後期的阿里安洗禮堂（Battistero Degli Ariani ），天花與尼安洗禮堂一樣有一幅基督洗禮圖。

▲ 阿里安洗禮堂天花的馬賽克壁畫描述基督在約旦河洗禮的場景

▲ 阿里安洗禮堂是八角形建築

這兩幅馬賽克天花壁畫中描繪的年輕基督，是赤裸站立於約旦河中，水深及腰。

基督在水中的身軀不僅線條清晰，肌肉勻稱，河水流過，如此表現透明的狀態，對馬賽克技巧的要求非常高。希望有一天我也能成功嘗試類似的水中意境！

▲ 尼安洗禮堂穹頂馬賽克描繪基督在水中的身軀，技巧高超

公元1453年君士坦丁堡被攻陷，代表拜占庭時期的結束，而馬賽克也由盛而衰。隨著十二世紀中哥德式建築的興起，十三世紀大型彩色玻璃的技術突破（彩色玻璃的出現也源於馬賽克的啟發），最致命的當然是十四世紀文藝復興的重生，繪畫、雕刻等藝術在技巧及演繹上的全新創建，馬賽克也逐漸被遺忘了。

附麗於宗教而興起的馬賽克，也因宗教而受到限制。有沒有發覺，許多教堂馬賽克壁畫，題材、人物、技巧與風格都大致相同。發現到一定程度，馬賽克被規範化了，令其沒法創新突破，有活靈活現的濕壁畫與雕刻的出現，很快占據人們心中的地位。

我在學習馬賽克時，最早也是拜占庭式馬賽克，後來回港自己創作，有一幅是表達對拉文納求學時的回憶，用了拜占庭式的手法。大部份拜占庭式馬賽克主要用四方形玻璃或大理石砌成，很少部份使用圓形（如珠寶）、三角形（如線條的結尾），因此做多了會有點覺得沉悶、呆板。可是隔一段時間，我又喜歡回到拜占庭式馬賽克，尤其是一些很簡約線條的小鳥、小花，給我一種原始、純美、天真的感覺。向我訂造這種風格的馬賽克也是陸續有來，尤其是小件作品更受寵愛。

下次先把馬賽克擱一邊，為你發掘拉文納另一個 Hidden gem。



圖說：

攝影：洪捷



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

更多Mosaic慢慢砌@洪捷的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！