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美國大學英文系招研究生 只錄取對黑人研究感興趣者

環球社會熱點 14:42 2020/09/16

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美國多個城市的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）示威已持續數月，種族歧視繼續成為敏感話題。美國芝加哥大學英文系宣布於新一輪招生時，只會考慮錄取有意從事黑人研究（Black Studies）的研究生申請者。

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芝加哥大學英文系於學系主頁發表聲明，學系計劃於新一輪招收5名博士生，認為需要在黑人研究方面提供額外獎學金，也決定集中招收有興趣從事黑人研究的博士生申請者。

聲明中提及，學系教授作為教職員會支持「黑人性命攸關」運動，承諾與黑人、土著及一切因種族遭到剝削的人，共同為反對種族不平等而鬥爭。

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該學系指出英文作為一門學科，過往為殖民化、剝削及反黑人（anti-Blackness）方面的審美合理化（aesthetic rationalizations）。學系認為英文學科涉及文化生産結構，也直接影響社會如何決定生命重要與否的原因。

該學系於聲明中表示，「黑人性命攸關」運動是學系全體教職員的責任，通過招聘教職員及招生，希望擴大研究和教學範圍，同時為學系帶來更多黑人和有色人種學者。

責任編輯：鄭錦玲

美國芝加哥大學英文系宣布於新一輪研究生招生時，只考慮錄取有意從事黑人研究的申請者。

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