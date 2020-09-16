【疫境理財】調查：港人疫下理財態度審慎　吃喝玩樂開支縮三成半　27%憂經濟前景留多個錢傍身

疫情持續大半年，不少港人生計開始受影響。香港永明金融今日發表「疫情下消費理財新常態」調查，發現港人理財態度趨審慎，近四成受訪者原預計今年會花1萬至3萬元於旅行上，惟因疫情而省卻了相關開支，逾半數人指會轉為備用現金以應付突發情況或用作支持日常生活開支。63%受訪者表示在過往數月並沒有「報復式消費」，當中的27%人指因憂慮經濟或就業前景，希望多個錢傍身。

調查由香港永明金融委託市場顧問公司於8月5日至16日在香港進行，透過網上問卷訪問1020名年齡介乎20至40歲的港人，以了解其對消費、財務健康以及退休儲蓄的態度及看法。調查發現，疫情下受訪者願意主動減省吃喝玩樂以及置裝、美容、理髪的開銷，縮減幅度平均達三成半，而拍拖洗費的縮減幅度也達到三成。接近四成受訪者於過往一年因經濟環境、裁員或減薪而憂慮自身財務狀況，從而採取行動規劃理財。

此外，有定期搜尋消費相關的折扣優惠的群組中，超過40%受訪者最少每日搜尋一次，另有三成一人指疫情後更頻繁地與親友分享搜尋得來的消費優惠。相比之下，較少受訪者有定期搜尋投資/儲蓄資訊的習慣。

受疫情啟發 訂立退休儲蓄計劃

21%受訪者疫情下更頻繁與親友分享投資/儲蓄資訊。訂立退休儲蓄計劃方面，自評「相當努力」的受訪者由疫情前的37%上升至疫情後的43%，而自評「十分努力」的受訪者更由疫情前的5%上升至疫情後的11%。更努力的原因，有半數人指因受疫情啟發，要趁有能力為自己的退休儲蓄訂立計劃，或需要更努力及進取周詳的計劃去達成原本的目標。較多90後（即年齡介乎20至29歲的受訪者）指疫情下減少了社交活動，有更多時間計劃退休儲蓄。

該公司表示，受訪者未有視作擁有自置物業為優質退休生活的重要指標，但買樓對退休儲蓄有一定影響，每四人中有一人認為有樓收租可望提早退休，更有16%人指供樓已等於為退休儲蓄。不過，港人對退休儲蓄掌握亦有不足，對於退休生活需要多少錢沒有很清晰的概念，甚至沒有固定的退休儲蓄計劃，暫時只把每月剩餘的錢儲起。談及何時才應該開始退休儲蓄或投資，當中約有一成人不知道何時開始作退休儲蓄。

香港永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示，從調查中了解到有主動減省開銷的人中有四成增撥金錢於儲蓄、投資或備用現金上以積穀防饑。然而，有不少人因前景未明，至今仍不敢作新的投資或理財決定，該公司將致力提供全面貼心的理財方案協助客戶。

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責任編輯：葉卓偉