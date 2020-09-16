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【新冠肺炎】印度確診逾500萬 世衛警告：世界仍處大流行的開端

環球社會熱點 16:04 2020/09/16

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印度全國累計確診病例超過500萬，預料數周內將超過美國。

全球新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，印度全國累計確診病例超過500萬，預料數周內將超過美國。疫情大流行持續大半年，世界衛生組織（WHO）專家警告，現在仍是大流行的開始而已。

印度貧困地區醫療系統落後，無力抵禦新冠肺炎；據報，重症監護病床和氧氣供應短缺。當地衛生部公布，截至周二（15日），已連續5日單日新增確診逾9萬宗病例；過去24小時新增90,123宗確診病例，1,290人死亡，令累計確診增至5,020,359宗，82,066人死亡。

【印度疫情】新冠肺炎患者急增 醫院氧氣供應短缺【下一頁】

【新冠疫苗】輝瑞疫苗測試者現輕度副作用 頭痛發高燒【下一頁】

印度確診個案增速驚人，超過美國，外界預料數周內，印度累計確診數字將超過美國累計確診人數，美國目前累計病例逾660萬。數據顯示：

由零至100萬確診病例：印度花167天，美國花98天；

100萬升至200萬確診病例：印度花21天，美國花43天；

200萬升至300萬確診病例：印度花16天，美國花27天；

300萬升至400萬確診病例：印度花13天，美國花16天；

400萬升至500萬確診病例：印度花11天，美國花16天。

【新冠疫苗】蓋茨報告：疫苗分配不公 死亡可增一倍【下一頁】

【歐洲第二波疫情】英國檢測荒蔓延醫院 醫生也被迫休假隔離【下一頁】

世界衛生組織專家納巴羅（David Nabarro）警告，疫情比科幻小說描繪的要糟糕得多。

「我們甚至還沒有到疫情的中段，目前仍處於起步階段。」

（We’re not even in the middle of it yet. We’re still at the beginning of it.）

責任編輯：葉芷樺

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