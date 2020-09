【新冠肺炎】印度確診逾500萬 世衛警告：世界仍處大流行的開端

全球新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情持續,印度全國累計確診病例超過500萬,預料數周內將超過美國。疫情大流行持續大半年,世界衛生組織(WHO)專家警告,現在仍是大流行的開始而已。

印度貧困地區醫療系統落後,無力抵禦新冠肺炎;據報,重症監護病床和氧氣供應短缺。當地衛生部公布,截至周二(15日),已連續5日單日新增確診逾9萬宗病例;過去24小時新增90,123宗確診病例,1,290人死亡,令累計確診增至5,020,359宗,82,066人死亡。

印度確診個案增速驚人,超過美國,外界預料數周內,印度累計確診數字將超過美國累計確診人數,美國目前累計病例逾660萬。數據顯示:

由零至100萬確診病例:印度花167天,美國花98天;

100萬升至200萬確診病例:印度花21天,美國花43天;

200萬升至300萬確診病例:印度花16天,美國花27天;

300萬升至400萬確診病例:印度花13天,美國花16天;

400萬升至500萬確診病例:印度花11天,美國花16天。

世界衛生組織專家納巴羅(David Nabarro)警告,疫情比科幻小說描繪的要糟糕得多。

「我們甚至還沒有到疫情的中段,目前仍處於起步階段。」

(We’re not even in the middle of it yet. We’re still at the beginning of it.)