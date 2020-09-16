Facebook推「虛擬替身」功能　可自行創建虛擬角色及Stickers

▲ 早於歐洲地區試行已久的Facebook「虛擬替身」（Avatar）功能，日前終於正式登陸香港。

早於歐洲地區試行已久的Facebook「虛擬替身」（Avatar）功能，日前終於正式登陸香港。用戶可按照個人喜好，自行設計個人的虛擬角色，與iOS的Memoji極為相似，設計後更可於Facebook或Instagram等社交媒體上作貼圖分享。

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要製作屬於自己的Facebook「虛擬替身」，用戶可在Facebook App的「選單」頁面，點選「查看更多」，就會發現「虛擬替身」的新選項；或是點擊Facebook畫面右上角的放大鏡搜尋「虛擬替身」，然後點擊找到的「Facebook捷徑：Facebook 虛擬替身」，就可以直接進入建立和修改虛擬替身的頁面。

▲ 用戶只要點擊Facebook畫面右上角的放大鏡搜尋「虛擬替身」，然後點擊找到的「Facebook捷徑：Facebook 虛擬替身」，就可以直接進入建立和修改虛擬替身的頁面。

當用戶首次登入虛擬替身頁面，程式會提供很多不同的細節，引導用戶建立自己的虛擬替身圖像。當中包括膚色、髮型、臉型、皺紋、眼型、眼珠顏色以及眼影顏色，以至身型衣著及飾物都有，而且還可以自行設定顏色。而頁面的右上角設有一個鏡子圖示，可開啟前置鏡頭顯示自己的樣貌，方便用戶參照自己的五官容貌，製作出更貼近自己的虛擬替身。

▲ 虛擬替身頁面會提供很多不同的細節，包括膚色、髮型、臉型、皺紋、，以至身型衣著及飾物等，引導用戶建立屬於自己的虛擬替身圖像。

▲ 頁面的右上角設有一個鏡子圖示，可開啟前置鏡頭顯示自己的樣貌，方便用戶參照自己的五官容貌，製作出更貼近自己的虛擬替身。

當設置完成後，程式就會為用戶建立Facebook的個人資料背景圖像，以及用於Messenger 的動態貼圖。用戶不但可以自訂頭像的動作及背景顏色，還可以製作成虛擬替身貼圖，透過訊息功能傳送給自己的朋友。

▲ 用戶不但可以自訂頭像的動作及背景顏色，還可以製作成虛擬替身貼圖，透過訊息功能傳送給自己的朋友。

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不過需要注意的是，現時電腦版Facebook暫未支援虛擬替身功能，用戶若果想設計自己的頭像，需要先透過手機版進行，而設計好的虛擬替身則仍可用於電腦版上的Facebook。

責任編輯：施雯雯