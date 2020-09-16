【港股追蹤】利好消息帶旺股價　中國飛鶴愈升愈有

炒作內需股的資金，近期由餐飲類股份轉移到其他股份身上，其中銷售配方奶粉及乳製品的中國飛鶴（06186），亦獲資金垂青，今日再升超過2%，高見19.04元，再創上市新高，本周累積升幅亦已經超過10%。

翻查資料，股份在7月份曾遭沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca）發表報告，指其去年列帳EBITDA利潤率及純利率甚至高於蘋果公司、騰訊等高增長股份，認為集團透過自家物流公司推高收入數字，甚至指估值只得5.67元，遠低於當時股價15.82元。

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不過消息對股價未有太大影響，雖然一度有輕微調整，但只屬陣痛，其後已很快回復強勁走勢，加上集團之後發公告澄清，釋取投資者疑慮。更重要的是，股份上半年再次交出一份理想業績。

截至今年6月底止，中國飛鶴上半年收入達87.07億元（人民幣，下同），按年急升47.8%，純利按年大增57.2%，至27.53億元，按年升57.2%；更派發中期息13.75港仙。期內，毛利同比上升55.4%，至61.76億元，毛利率則由67.5%上升至70.9%。在疫情下仍能有這種增長，實屬難得。

集團上周公布，提出要約收購原生態牧業（01431.HK）全數股權，每股作價0.63元，較原生態牧業停牌前收市價0.62元有1.6%溢價1.6%。公司指，收購可進一步加強公司於高端嬰幼兒配方奶粉產品市場的領導地位，另外亦可控制整條價值鏈，及進一步提升經營效益。要約人無意於該等要約結束後將原生態牧業私有化，擬維持該公司於聯交所主板之上市地位。

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記者：葉志偉









