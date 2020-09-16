【螞蟻IPO】螞蟻集團據報最早下周闖關港交所上市聆訊

▲ 外電引述消息指，螞蟻集團計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）AH股上市進入最後直路。外電引述消息指，螞蟻集團計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊，發售相當於股本約11%至12%，預期AH股同步上市集資額高達300億美元。消息又指，螞蟻集團暫時計劃於國慶假期後建簿，預計約10月底上市。螞蟻集團拒絕評論。

早前有消息指，螞蟻集團計劃提高上交所科創板IPO。不過，據最新消息指，螞蟻集團計劃在香港發行更多股票，皆因香港的流動量包括部份二級市場的股份。而相關決定在建簿前仍有變數。

據悉，螞蟻集團計劃於9月最後一個星期開始進行路演，並於國慶假期後建簿。該時間表仍存變數，主因螞蟻集團上市主要視乎上交所批准。

圖解螞蟻集團招股書重點

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上交所日前最新披露，螞蟻集團即將於本周五（9月18日）「上會」，即經過中證監屬下的證券發行審核委員會核准。若順利通會，螞蟻集團必定會立即向中證監註冊及等待註冊通過，然後開始定價咨詢。

消息又指，初步投資者對螞蟻集團IPO進程非常正面。市場普遍預期螞蟻集團IPO估值達2500億美元。

花旗、摩根大通、摩根士丹利、中金為螞蟻集團在港IPO的聯席保薦人。

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編輯：袁諾曦