【疫境見真情】戶戶送助樂餉社籌逾30萬元　向基層提供6萬份膳食

▲ 戶戶送透露，其外賣應用程式的捐款功能自6月啟用以來，已助樂餉社籌得超過30萬元善款，為香港有需要的人士提供6萬份膳食。（戶戶送提供圖片）

戶戶送透露，其外賣應用程式的捐款功能自6月啟用以來，已助樂餉社籌得超過30萬元善款，為香港有需要的人士提供6萬份膳食。為繼續籌集善款，戶戶送宣布，將於9月21日至10月18日期間，按照顧客的首1萬筆捐款向樂餉社捐出同等金額，總金額上限為5萬元。

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戶戶送香港區總經理羅家聰表示，衷心感謝所有曾使用小費功能作出捐款的顧客，並期待展開項目的下一階段，透過配捐為社會上有需要的人士提供餐點。

樂餉社行政總裁Gabrielle Kirstein表示，這項企劃有助滿足市民對樂餉社膳食服務的需求增長。與戶戶送合作增加了食物援助眾籌計劃的曝光率，得以接觸更多市民並獲得更多支持。

此外，戶戶送員工今年將為樂餉社貢獻超過100小時的義工時數，支持該組織收集剩食、捐贈至全港前線社福機構的工作。戶戶送今夏推出了其他多個獨特的企業社會責任項目支援社區，包括與思拔中心合作，為150多名前線醫護人員送上蛋糕及餅乾，以及與香港拯救貓狗協會合作，協助待領養動物尋找家園。

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責任編輯：朱悅瀅