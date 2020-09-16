  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 14:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】受惠內循環　李寧再創上市新高

股樓投資 14:07 2020/09/16

分享：

內地上半年國內生產總值（GDP）按年錄得負增長，促使中央加快刺激經濟，當中以內循環概念最受關注，由於內循環涉及多個行業，不少內需板塊都趁此機會大炒特炒，早前炒完餐飲股後，近期體育用品股亦再次復甦，行業龍頭李寧（02331）今早（16日）更最多升超過3%，高見35.6元，創上市新高。

李寧早前公布的中期業績，確實令市場人士喜出望外。截至今年6月底止，公司上半年收入達61.81億元（人民幣，下同），按年僅微跌1.2%。純利6.83億元，按年則跌14.1%;按比較基準（扣除上年同期一次性與經營無關的損益），上半年純利上升約22%，淨利率由9%上升至11.1%。毛利率減少0.2個百分點，但實現正經營現金流量達4.79億元。

【港股追蹤】濠賭股再開車 花旗麥格理意見分歧，詳情請按見下頁

股份績後獲花旗、美銀、麥格理等多間大行唱好，花旗更明言李寧中期業績表現，明顯跑贏行業龍頭之安踏體育（02020）。業績後大行報告均睇好股份股價表現，目標價介乎33港元至37港元，以今早股價而言，可算是終於達標。

至於安踏體育今日同樣錄得升幅，升不足1%，但股價現水平仍未突破80港元，與早前高位88.15港元，有超過10%距離，反映股價開始跑輸李寧，加上公司在中期業績中，表明會改變現時業務模式，由現時批發，轉型至直接面對消費者，令投資者對其增添不明朗因素。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
記者：葉志偉

相關文章

【港股分析】油價又跌過　石油股唔駛諗？
2020/09/13
【港股分析】油價又跌過　石油股唔駛諗？
【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱
2020/09/14
【港股追蹤】大成交抽升 呢隻科技指數成分股炒得火熱
【港股追蹤】股價見底回升 大行睇好騰訊再創歷史新高
2020/09/14
【港股追蹤】股價見底回升 大行睇好騰訊再創歷史新高
【港股追蹤】小米股價回夠氣　準備下一波升浪
2020/09/14
【港股追蹤】小米股價回夠氣　準備下一波升浪
【港股追蹤】人民幣中間價創16個月新高　內房板塊最利好
2020/09/15
【港股追蹤】人民幣中間價創16個月新高　內房板塊最利好
安踏體育（02020） 李寧（02331） 香港股票

下一篇文章

【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情