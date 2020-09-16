【港股追蹤】受惠內循環　李寧再創上市新高

內地上半年國內生產總值（GDP）按年錄得負增長，促使中央加快刺激經濟，當中以內循環概念最受關注，由於內循環涉及多個行業，不少內需板塊都趁此機會大炒特炒，早前炒完餐飲股後，近期體育用品股亦再次復甦，行業龍頭李寧（02331）今早（16日）更最多升超過3%，高見35.6元，創上市新高。

李寧早前公布的中期業績，確實令市場人士喜出望外。截至今年6月底止，公司上半年收入達61.81億元（人民幣，下同），按年僅微跌1.2%。純利6.83億元，按年則跌14.1%;按比較基準（扣除上年同期一次性與經營無關的損益），上半年純利上升約22%，淨利率由9%上升至11.1%。毛利率減少0.2個百分點，但實現正經營現金流量達4.79億元。

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股份績後獲花旗、美銀、麥格理等多間大行唱好，花旗更明言李寧中期業績表現，明顯跑贏行業龍頭之安踏體育（02020）。業績後大行報告均睇好股份股價表現，目標價介乎33港元至37港元，以今早股價而言，可算是終於達標。

至於安踏體育今日同樣錄得升幅，升不足1%，但股價現水平仍未突破80港元，與早前高位88.15港元，有超過10%距離，反映股價開始跑輸李寧，加上公司在中期業績中，表明會改變現時業務模式，由現時批發，轉型至直接面對消費者，令投資者對其增添不明朗因素。

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