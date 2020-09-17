【阿里動物園新成員】阿里巴巴9988智能製造平台　「犀牛智造工廠」正式登場

阿里巴巴（09988）事先張揚有新業務，終於正式面世。阿里巴巴周三（16日）宣布，新業務大數據賦能平台「犀牛智造工廠」上綫，該平台定位於新製造智能中心，工廠在杭州正式投產。

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犀牛智造是專門為中小企業服務的數字化智能化製造平台，大量應用雲計算、IoT、人工智能技術，其團隊80%為工程師。

犀牛智造在發展初期確定以服裝業為起點，希望借助各類嶄新技術，包括實時資源分配、流程及成本規劃、內部自動化物流方案及犀牛智造的智能製造操作系統等，能以合理的成本及更短的交付時間來生產出小批量訂單，犀牛智造可以將生產效率從25%提升至平均55%。

此外，犀牛智造的趨勢和銷售預測模型，以及人工智能驅動的決策優化體系，讓工廠能夠及時掌握消費市場的需求脈動，同时降低研發成本，把握由個性化消費帶來快速發展的機遇。

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記者：張以正