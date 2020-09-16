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【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享）

環球政治 14:09 2020/09/16

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在美國總統特朗普主導下，阿聯酋和巴林正式跟以色列簽署協議，關係全面正常化。此舉為中東和平寫下重要一頁，打破阿拉伯世界長期對以色列的封鎖。外界憧憬下一個跟以色列破冰的國家，會否就是區內老大沙特阿拉伯，縱使沙特不太抗拒，卻有事情拖著後腿。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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