【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 環球政治 14:09 2020/09/16 分享： 在美國總統特朗普主導下，阿聯酋和巴林正式跟以色列簽署協議，關係全面正常化。此舉為中東和平寫下重要一頁，打破阿拉伯世界長期對以色列的封鎖。外界憧憬下一個跟以色列破冰的國家，會否就是區內老大沙特阿拉伯，縱使沙特不太抗拒，卻有事情拖著後腿。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【日本新首相】菅義偉當選日本首相 任命獲參眾兩院通過 今日 【日本新首相】菅義偉當選日本首相 任命獲參眾兩院通過 【美國大選】群星杯葛社交平台 抗議不實信息影響選舉 今日 【美國大選】群星杯葛社交平台 抗議不實信息影響選舉 【日本新首相】最長安倍內閣謝幕 菅義偉傍晚接捧 今日 【日本新首相】最長安倍內閣謝幕 菅義偉傍晚接捧 【新冠疫苗】輝瑞疫苗測試者現輕度副作用 頭痛發高燒 今日 【新冠疫苗】輝瑞疫苗測試者現輕度副作用 頭痛發高燒 【歐洲第二波疫情】英國檢測荒蔓延醫院 醫生也被迫休假隔離 今日 【歐洲第二波疫情】英國檢測荒蔓延醫院 醫生也被迫休假隔離 最新專欄文章 更多 【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享） 今日 【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 2020/09/15 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊（訂戶專享） 2020/09/15 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊（訂戶專享） 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 2020/09/15 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 【日本新首相】菅義偉僅代表安倍政府 以往外交言論難作準 2020/09/14 【日本新首相】菅義偉僅代表安倍政府 以往外交言論難作準 地緣政治 政治 外交 內政 沙特阿拉伯 以色列 美國 中東局勢 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入