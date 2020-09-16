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【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動

環球政治 15:13 2020/09/16

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在美國總統特朗普主導下，阿聯酋和巴林正式跟以色列簽署協議，關係全面正常化。此舉為中東和平寫下重要一頁，打破阿拉伯世界長期對以色列的封鎖。外界憧憬下一個跟以色列破冰的國家，會否就是區內老大沙特阿拉伯，縱使沙特不太抗拒，卻有事情拖著後腿。

  • 協議象徵中東兩大勢力合流
  • 沙特也心動，民意卻拖後腿
  • 試從宗教、娛樂作輿論導向

【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗【下一頁】

【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵【下一頁】

阿聯酋和巴林跟以色列在白宮簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），是1994年後首次在白宮舉行涉及中東和平的儀式。特朗普促成一炮雙響，形容這標誌著「新中東的曙光」，期望其他國家很快也跟隨。

除了國家層面，阿聯酋和巴林同受伊斯蘭遜尼派統治，故今次《亞伯拉罕協議》也象徵中東兩大勢力開始合流，即遜尼派和以色列，目標自然是什葉派的伊朗。

於是乎，各界望向區內最大遜尼派國家－－沙特阿拉伯，會否成為特朗普口中很快跟隨的其他國家。

沙特目前未見明確表態，但原來已在國內暗地裡試水溫，只是未引起國際間的廣泛關注。

近至9月5日，聖城麥加大清真寺（Grand Mosque）的伊瑪目（即宗教領袖）蘇代斯（Abdulrahman al-Sudais）如常亮相國營電視台講道，卻有著跟以往不同的微妙變化。

蘇代斯談及先知穆罕默德如何善待他的猶太人鄰居，又指說服猶太人改信伊斯蘭教的最佳辦法，就是善待對方。外人聽起來沒有甚麼特別，但蘇代斯之前講道、替巴勒斯坦祈禱時，是把猶太人稱為「侵略者」。

蘇代斯由沙特國王任命，是全國其中一名最具影響力的人物，向來都反映當地宗教建制派的保守觀點。他如今態度明顯軟化，當然不是「自把自為」之舉。

英國埃克塞特大學學者瓊斯（Marc Owen Jones）相信，這是沙特統治者嘗試透過蘇代斯講道，在跟以色列建交的事情上跟國民試試水溫，進行輿論導向。

【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴【下一頁】

【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化【下一頁】

聖城麥加

從這次試水溫來看，沙特人普遍不太接受跟以色列握手言和，Twitter上的海外沙特人大多直接批評政府。有外媒在利雅德一個商場隨機訪問途人，不少人也明言難以認同跟以色列建交，形容以色列是強佔巴勒斯坦人家園的國家。

再追溯至4月齋戒期間，沙特最大電視台MBC在黃金時段播放電視劇，講述一名猶太助產士的經歷，利用軟文化降低國民對猶太人的反感，並獲得甚佳收視。

到6月，曾在沙特當官的世界穆斯林聯盟秘書長艾薩（Mohammed al-Aissa）到波蘭，出席美國猶太人委員會的會議，呼籲建立一個沒有伊斯蘭恐懼症和反猶太主義的世界。

這些在一直敵視以色列和猶太人的阿拉伯國家中，絕非偶然發生，而是有意為之。但沙特國民在政府長期灌輸敵視以色列意識，難以在一時三刻改變看法，無疑會是目前兩國建交的絆腳石，以致沙特縱心動也不能行動。

不過，沙特現已由年輕王儲穆罕默德實際領導，從他近年在內政外交的積極作為，尤其跟特朗普一樣對伊朗異常強硬，堪稱一拍即合。故此，倘若穆罕默德王儲日後為求對付伊朗，不惜力排眾議而承認以色列，也不是絕無可能。

【中東局勢】以色列官員飛抵阿聯酋創歷史 特朗普女婿同行見證【下一頁】

伊朗被指陰謀暗殺美國外交官 特朗普警告將「千倍奉還」【下一頁】

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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