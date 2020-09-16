永明：港人疫下熱衷搜消費優惠　惟短期未必會報復式消費

▲ 香港永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示，在經濟及疫情發展未明下，預期未必會出現報復式消費。

永明金融調查發現，港人在疫情下更熱衷搜尋及與親友分享消費優惠資訊，超過四成受訪者更最少每日搜尋一次。對於政府再放寬社交距離措施，香港永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示，在經濟及疫情發展未明下，預期未必會出現報復式消費。

馮婉欣又指，留意到近月市場對延期年金及10年期等短期儲蓄計劃的需求較大，而且更多年輕客戶有需求。她估計，與可扣稅優惠吸引、社會對退休保障的意識提升，以及延期年金的靈活性較高有關。

永明金融最新發布「疫情下消費理財新常態」調查，結果顯示在有定期搜尋消費相關折扣優惠的群組中，超過四成受訪者最少每日搜尋一次，另有三成一人指疫情後更頻繁地與親友分享搜尋得來的消費優惠。相比之下，較少受訪者有定期搜尋投資或儲蓄資訊的習慣。

疫情亦促使更多人積極儲蓄，自評「相當努力」的受訪者由疫情前的37%上升至疫情後的43%，而自評「十分努力」的受訪者更由疫情前的5%上升至疫情後的11%。

至於更努力的原因，半數人指因受疫情啟發，要趁有能力為自己的退休儲蓄訂立計劃，或需要更努力及進取周詳的計劃去達成原本的目標。

有關調查由香港永明金融委託善美佳市場顧問有限公司，在今年8月5日至16日在香港進行，透過網上問卷訪問1020名年齡介乎20至40歲的港人，以了解其對消費、財務健康以及退休儲蓄的態度及看法。

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記者：趙穎妍