【美元危機】達里奧：美元數十年儲備貨幣地位岌岌可危

▲ 橋水達利奧：美元數十年儲備貨幣地位岌岌可危

對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）接受外電時訪問時稱，美國因應新冠病毒疫情推出的經濟支援措施，會令美元數十年的全球儲備貨幣地位岌岌可危。達里奧稱，即使股市、金價受惠於美國數以萬億美元計的貨幣和財政政策刺激，有關經濟刺激措施會動搖美元價值，認為美國從政府刺激經濟的極限，愈走愈遠。

達里奧認為，美國正生產過量債券和債務貨幣化（debt monetization）。彭博數據統計的美元指數由3月高位累跌10%，較其他已發展經濟體貨幣、貴金屬價格也走向貶值。

橋水達利奧早前曾警告，中美經濟戰可變真正戰爭，籲以二戰為鑑，詳情可見【下一頁】

達利奧於7月曾籲投資者配置股票、黃金，多於債券和現金，認為債券和現金只會提供負回報，而央行正印製更多貨幣。橋水也在其「All Weather」組合增加黃金和通脹掛鉤債券。

不過，達里奧雖管理全球最大對沖基金公司，橋水的旗艦產品Pure Alpha II年內表現失色，至8月重創18.6%。

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編輯：麥德銘