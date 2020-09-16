  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 14:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美元危機】達利奧：美元數十年儲備貨幣地位岌岌可危

即市財經 13:29 2020/09/16

分享：

橋水達利奧：美元數十年儲備貨幣地位岌岌可危

對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）接受外電時訪問時稱，美國因應新冠病毒疫情推出的經濟支援措施，會令美元數十年的全球儲備貨幣地位岌岌可危。達里奧稱，即使股市、金價受惠於美國數以萬億美元計的貨幣和財政政策刺激，有關經濟刺激措施會動搖美元價值，認為美國從政府刺激經濟的極限，愈走愈遠。

達里奧認為，美國正生產過量債券和債務貨幣化（debt monetization）。彭博數據統計的美元指數由3月高位累跌10%，較其他已發展經濟體貨幣、貴金屬價格也走向貶值。

橋水達利奧早前曾警告，中美經濟戰可變真正戰爭，籲以二戰為鑑，詳情可見【下一頁

達利奧於7月曾籲投資者配置股票、黃金，多於債券和現金，認為債券和現金只會提供負回報，而央行正印製更多貨幣。橋水也在其「All Weather」組合增加黃金和通脹掛鉤債券。

不過，達里奧雖管理全球最大對沖基金公司，橋水的旗艦產品Pure Alpha II年內表現失色，至8月重創18.6%。

相關文章：

【美元危機】末日博士魯賓尼：美元可保領導地位　惟人民幣冒起會削弱美元影響力

【美元危機】美滙失守92 聯儲局再放鴿 非美貨幣走強

【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此：https：//bit.ly/33iTye4

編輯：麥德銘

經濟 財政政策 達里奧 對沖基金 美元 金價 黃金

上一篇文章

【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享）

下一篇文章

【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【新股IPO】明源雲909首日招股　孖展650億元超購逾104倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909首日招股　孖展650億元超購逾104倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）