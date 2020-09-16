【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？

▲ 專家認為，中美角力下，滙豐隱憂重重，現階段不宜吸納滙豐。

滙豐控股 （00005） 失守32元的海嘯價，昔日的股王滙豐未有起色，不派股息後，股價繼續沉底，令不少長期投資者心碎。滙豐股價似未觸底，投資者應繼續持有滙豐，還是應忍痛沽售離場？專家認為，中美角力下，滙豐隱憂重重，現階段不宜吸納滙豐，但此刻沽貨離場又損失太大，若「不等錢用，可選擇持有至明年下半年」，冀望滙豐恢復派息。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，滙豐前景充斥大量不明朗因素，其最賺錢的業務在香港為首的亞洲地區，但香港今年經濟表現一般，加上中美關係緊張，更為滙豐前景蒙上陰影。

程嘉偉：滙豐是中美金融角力的頭號受害者

林樵基稱，歐洲經濟復甦緩慢，銀行業又是傳統經濟股中復甦最慢的行業，瑞銀與瑞信籌組合併，可見歐洲銀行業的經營壓力很大，因此現階段絕對不宜吸納滙豐。

國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉認為，滙豐跌穿08年海嘯低位後，滙豐股價技術上已呈下降趨勢，加上缺乏基本面支持，下半年業績難有起色，預期股價會繼續探底，不宜繼續持有，建議吸早沽出止蝕。

程嘉偉指，近期中美在不同層面角力，若中美在金融領域出手，滙豐將是頭號受害者，相信美國大選前，中美兩國緊張關係持續，滙豐的角力尷尬，故不值得吸納。

林樵基：投資金融股 內銀較滙豐更值博

今年來滙豐股價累跌約47%，林樵基指，若持有滙豐股票的投資者，現時沽出損失太大，若不急於用錢，可持有至明年下半年，屆時滙豐或會恢復派息。

林樵基稱，若想投資金融股，內銀股值博率較滙豐更高，因內銀股與中國經濟周期密切，若中國消費市場迅速恢復帶動經濟，對內銀股也有支持，而且內銀股派息穩定，如建行 （00939） 股息率逾6厘，適合收息投資者。

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編輯：陳韻妍