  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 14:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Apple Event • 分析】iPad產品線大更新　買新iPad揀邊款好？

科技 13:39 2020/09/16

分享：

蘋果（Apple）於發布會上推出iPad Air 4及iPad 8新產品，iPad系列旗下的產品眾多，到底哪一款最值得入手？

蘋果（Apple）於香港時間今（16日）凌晨1時舉行發布會，推出iPad Air 4及iPad 8新產品。現時不少人都會利用 iPad 進行學習、工作及娛樂。但iPad系列旗下設有多款產品，想入手到底買邊款好？

iPad Pro為 iPad 系列中功能最強大的一款產品，新款iPad Pro具有與 iPhone 11 一樣的三鏡頭、Face ID、光學雷達掃描儀等功能。iPad Pro更搭載 A12 晶片，結合8核心CPU與功能強大的神經引擎，適合需要繪圖的設計師和插畫家使用。

<<【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C

<<【Apple Event】第八代iPad採A12晶片　售2,599元起

而蘋果最新推出的iPad Air 4，採用最新的A14晶片，並搭載iPad OS 14系統。CPU效能較上一代增加40%，圖像處理效能提升13%。另外配合第二代Apple Pencil，增加智能手寫、隨手寫、圖形識別等新功能，另外更設有新一代Touch ID功能。性能上現為最頂尖的型號，外型設計亦延續iPad Pro風格，現有用戶想換機，除非需要大至12.9寸的屏幕，否則新iPad Air可謂最明智選擇。

至於新推出的iPad 8，設有10.2寸屏幕，搭載A12晶片，產品效能較上一代提升40%，並首次將神經網絡引擎帶到入門級iPad，並結合iPadOS系統，支援Apple Pencil功能及智慧型鍵盤，其價格亦為最平價的一款，適合入門用家。

最後，iPad Mini搭載7.9寸屏幕，配備A12晶片，而最大的優勢是設計纖薄、輕巧，與iPhone手機的尺寸相約，對於需要隨身攜帶使用的用家而言，就比較適合入手。

iPad 系列不同型號比較：

產品型號 iPad Pro 4 iPad Air 4 iPad 8 iPad mini 5
屏幕尺寸 12.9寸 10.9寸 10.2寸 7.9寸
處理器 A12晶片 A14晶片 A12晶片 A12晶片
充電接口 USB-C USB-C Lightning Lightning
儲存空間 128/256 / 512GB / 1TB 64 / 256GB 32 / 128GB 64 / 256GB
屏幕解像度 2732 x 2048 2360 x 1640 2160 x 1620 2048 x 1536
價錢（港元） $6,399起 $4,799起 $2,599起 $3,199起

責任編輯：李寶如

相關文章

【Apple Event】Apple推平價版Apple Watch SE　售2,199元起
今日
【Apple Event】Apple推平價版Apple Watch SE　售2,199元起
【Apple Event】運動健身恩物！Apple Fitness Plus服務每月收費約78元
今日
【Apple Event】運動健身恩物！Apple Fitness Plus服務每月收費約78元
【Apple Event】iOS 14正式版即將上線　介面翻新加強個人化
今日
【Apple Event】iOS 14正式版即將上線　介面翻新加強個人化
【Apple Event】Spotify怒轟蘋果　新服務Apple One或壟斷市場
今日
【Apple Event】Spotify怒轟蘋果　新服務Apple One或壟斷市場
流動裝置 Apple Apple Pencil iPhone 11 iPad Pro iPad 產品 USB 處理器 鏡頭

上一篇文章

【Apple Event·分析】強推Apple One蘋果打甚麼算盤？ 吸引果粉升級只是第一步

下一篇文章

【Apple Event】Spotify怒轟蘋果　新服務Apple One或壟斷市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C
【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料
【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料
【5G網絡】SmarTone推5G家居寬頻服務　月費$148
【5G網絡】SmarTone推5G家居寬頻服務　月費$148
【華為禁令】中芯國際已向美方提申請　繼續供貨華為
【華為禁令】中芯國際已向美方提申請　繼續供貨華為
【蘋果發佈會】Apple Event舉行在即　一文看清傳聞新品
【蘋果發佈會】Apple Event舉行在即　一文看清傳聞新品