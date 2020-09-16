【Apple Event • 分析】iPad產品線大更新　買新iPad揀邊款好？

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【Apple Event·分析】強推Apple One蘋果打甚麼算盤？ 吸引果粉升級只是第一步
蘋果（Apple）於香港時間今（16日）凌晨1時舉行發布會，推出iPad Air 4及iPad 8新產品。現時不少人都會利用 iPad 進行學習、工作及娛樂。但iPad系列旗下設有多款產品，想入手到底買邊款好？
iPad Pro為 iPad 系列中功能最強大的一款產品，新款iPad Pro具有與 iPhone 11 一樣的三鏡頭、Face ID、光學雷達掃描儀等功能。iPad Pro更搭載 A12 晶片，結合8核心CPU與功能強大的神經引擎，適合需要繪圖的設計師和插畫家使用。
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而蘋果最新推出的iPad Air 4，採用最新的A14晶片，並搭載iPad OS 14系統。CPU效能較上一代增加40%，圖像處理效能提升13%。另外配合第二代Apple Pencil，增加智能手寫、隨手寫、圖形識別等新功能，另外更設有新一代Touch ID功能。性能上現為最頂尖的型號，外型設計亦延續iPad Pro風格，現有用戶想換機，除非需要大至12.9寸的屏幕，否則新iPad Air可謂最明智選擇。
至於新推出的iPad 8，設有10.2寸屏幕，搭載A12晶片，產品效能較上一代提升40%，並首次將神經網絡引擎帶到入門級iPad，並結合iPadOS系統，支援Apple Pencil功能及智慧型鍵盤，其價格亦為最平價的一款，適合入門用家。
最後，iPad Mini搭載7.9寸屏幕，配備A12晶片，而最大的優勢是設計纖薄、輕巧，與iPhone手機的尺寸相約，對於需要隨身攜帶使用的用家而言，就比較適合入手。
iPad 系列不同型號比較：
|產品型號
|iPad Pro 4
|iPad Air 4
|iPad 8
|iPad mini 5
|屏幕尺寸
|12.9寸
|10.9寸
|10.2寸
|7.9寸
|處理器
|A12晶片
|A14晶片
|A12晶片
|A12晶片
|充電接口
|USB-C
|USB-C
|Lightning
|Lightning
|儲存空間
|128/256 / 512GB / 1TB
|64 / 256GB
|32 / 128GB
|64 / 256GB
|屏幕解像度
|2732 x 2048
|2360 x 1640
|2160 x 1620
|2048 x 1536
|價錢（港元）
|$6,399起
|$4,799起
|$2,599起
|$3,199起
責任編輯：李寶如