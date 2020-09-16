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【海航危機】海航、陳峰被列入「老賴名單」　控股航空公司卻無法搭飛機

即市財經 14:01 2020/09/16

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海航和法人代表陳峰被列入俗稱的「老賴名單」

海航集團債務危機持續，根據中國執行信息公開網於昨日（15日）的披露，西安市碑林區人民法院於今年08月13日立案、由柴靖申請執行海航集團有限公司合同糾紛一案，因為海航集團未按通知書指定的限期內履行義務，法院規定，限制海航集團及法定代表人陳峰，不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為，用內地俗語就是進入「老賴名單」。

按照內地法律，限制高消費及非生活和工作必需的消費行為包括不得在星級以上的賓館進行高消費，不得乘搭飛機、軟卧火車、輪船二等以上艙位，不得購買不動產或新建、擴建或高檔裝修房屋等。

海航集團早幾年以積極海外收購而聞名，但資金鏈斷裂後麻煩不絕，早於今年首季已傳出破產的消息，並已被海南省政府及內地相關8門接管，於今年5月更被入稟申請清盤。公司旗下控股14間航空公司，包括香港的香港航空。

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編輯：謝克迪

 

 

海南航空 香港航空 海南省 航空 經濟

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