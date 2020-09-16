  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 14:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【支援中小企】調查：中小企受打擊是大企兩倍　善用科技可減少失業率

商業 13:45 2020/09/16

分享：

Xero發布報告顯示，疫情下全球中小企受到的打擊是大型企業的兩倍。(資料圖片)

全球中小型企業平台Xero發布報告，剖析新冠肺炎對全球中小企的影響。結果顯示，疫情下不少國家實施隔離措施，中小企的收入急劇下降，而中小企受到的打擊是大型企業的兩倍。

【支援中小企】FedEx夥theDesk　提供6折優惠物流服務

【疫市求生】科技園夥滙豐推「SPRINTER 2」　助中小企創新及轉型

Xero中小企觀點（SBI）特別報告與AlphaBeta公司共同出版，調查了超過30萬個Xero訂戶，來自英國、紐西蘭和澳洲。調查顯示，在紐西蘭和英國，中小企4月份的收入，按年下跌約三分之一。而澳洲中小企的收入，在疫情最差時，亦按年下跌11%。隨着疫情緩和，中小企已於7月起逐漸復甦，英國、紐西蘭和澳洲的製造業為領先復甦行業，收入分別上升1%至13%不等。

數據亦顯示，3個國家的中小企失業率亦嚴重，澳洲中小企於5月的失業率，較疫情前跌12%。英國中小企失業率仍然持續，及至7月，已較疫情前跌7%。新西蘭中小企的就業影響最少，但仍較疫情前跌5％。不過，調查顯示，已使用科技的中小企，失業率減少40%。

Xero優化Starter Plan　支援獨資經營中小企

有見及此，為了支援獨資經營的中小企，Xero為新企業及獨資營運者重新度身設計並推出新的Starter Plan，取消了進行銀行對帳的限額，並將發票限額提高至每月20個（約每個工作日一個）。Xero亦改善了其數據預測及見解工具，讓中小企能夠輕鬆查看及管理每個項目的盈利狀況。

此外，Xero公布新願景，為會計及簿記員創造全新雲端軟件用戶體驗，會計和簿記員可透過雲端軟件連接客戶數據和常用工具，從此獲取完整數據，有助自動化和簡化工序。

另一方面，Xero於本周推出免費網上節目Xero On Air，期間邀請了不同的專家及嘉賓分享新的見解和具啟發性的故事，希望於疫情期間幫助全球的中小企客戶。

想知更多支援中小企資訊？了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【支援中小企】FedEx夥theDesk　提供6折優惠物流服務
2020/09/15
【支援中小企】FedEx夥theDesk　提供6折優惠物流服務
【疫市求生】科技園夥滙豐推「SPRINTER 2」　助中小企創新及轉型
2020/09/08
【疫市求生】科技園夥滙豐推「SPRINTER 2」　助中小企創新及轉型
【中小企教室】超市產品款式多　品牌不能「食老本」如何突圍而出？
2020/09/04
【中小企教室】超市產品款式多　品牌不能「食老本」如何突圍而出？
【疫市營商】中小企欠人脈、資金　該如何實現科技化？
2020/08/30
【疫市營商】中小企欠人脈、資金　該如何實現科技化？
疫情 雲端 失業率 新西蘭 澳洲 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【消費優惠】ELEMENTS推秋日優惠　食滿500元送250元餐飲現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【品牌聯乘】雅虎香港夥CSL推Yahoo 5G SIM卡　免費享30天80GB 5G本地流動數據
【品牌聯乘】雅虎香港夥CSL推Yahoo 5G SIM卡　免費享30天80GB 5G本地流動數據
【疫市營商】日本食材首7月出口香港增逾1成　雞蛋牛豬超市銷售增
【疫市營商】日本食材首7月出口香港增逾1成　雞蛋牛豬超市銷售增
【好想去旅行】泰國旅遊有望重開 通過特殊觀光簽證旅客最多可逗留270天
【好想去旅行】泰國旅遊有望重開 通過特殊觀光簽證旅客最多可逗留270天
【防疫抗疫基金】 「百分百擔保特惠貸款」提升最高貸款額至500萬　還款期增至5年
【防疫抗疫基金】 「百分百擔保特惠貸款」提升最高貸款額至500萬　還款期增至5年
【消費優惠】易賞錢推消費獎賞計劃 　冀帶動至少100萬次消費
【消費優惠】易賞錢推消費獎賞計劃 　冀帶動至少100萬次消費
【本地薑】港產手遊衝出國際　吸歐美日玩家
【本地薑】港產手遊衝出國際　吸歐美日玩家