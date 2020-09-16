【支援中小企】調查：中小企受打擊是大企兩倍　善用科技可減少失業率

▲ Xero發布報告顯示，疫情下全球中小企受到的打擊是大型企業的兩倍。(資料圖片)

全球中小型企業平台Xero發布報告，剖析新冠肺炎對全球中小企的影響。結果顯示，疫情下不少國家實施隔離措施，中小企的收入急劇下降，而中小企受到的打擊是大型企業的兩倍。

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Xero中小企觀點（SBI）特別報告與AlphaBeta公司共同出版，調查了超過30萬個Xero訂戶，來自英國、紐西蘭和澳洲。調查顯示，在紐西蘭和英國，中小企4月份的收入，按年下跌約三分之一。而澳洲中小企的收入，在疫情最差時，亦按年下跌11%。隨着疫情緩和，中小企已於7月起逐漸復甦，英國、紐西蘭和澳洲的製造業為領先復甦行業，收入分別上升1%至13%不等。

數據亦顯示，3個國家的中小企失業率亦嚴重，澳洲中小企於5月的失業率，較疫情前跌12%。英國中小企失業率仍然持續，及至7月，已較疫情前跌7%。新西蘭中小企的就業影響最少，但仍較疫情前跌5％。不過，調查顯示，已使用科技的中小企，失業率減少40%。

Xero優化Starter Plan 支援獨資經營中小企

有見及此，為了支援獨資經營的中小企，Xero為新企業及獨資營運者重新度身設計並推出新的Starter Plan，取消了進行銀行對帳的限額，並將發票限額提高至每月20個（約每個工作日一個）。Xero亦改善了其數據預測及見解工具，讓中小企能夠輕鬆查看及管理每個項目的盈利狀況。

此外，Xero公布新願景，為會計及簿記員創造全新雲端軟件用戶體驗，會計和簿記員可透過雲端軟件連接客戶數據和常用工具，從此獲取完整數據，有助自動化和簡化工序。

另一方面，Xero於本周推出免費網上節目Xero On Air，期間邀請了不同的專家及嘉賓分享新的見解和具啟發性的故事，希望於疫情期間幫助全球的中小企客戶。

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責任編輯：朱悅瀅