【美國大選】群星杯葛社交平台 抗議不實信息影響選舉

美國大選在11月3日舉行,Facebook、Instagram等社交媒體被指控帖文欠審查機制,影響選舉。數十位明星參與#StopHateforProfit運動,將在周三(16日)凍結社交媒體賬戶24小時,抗議社交平台宣揚仇恨、政治宣傳和不實的信息( hate, propaganda and misinformation)。

參與的明星包括金·卡戴珊(Kim Kardashian West)、里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)和珍妮花·勞倫斯(Jennifer Lawrence),以及歌手凱蒂·佩芮(Katy Perry)和奧蘭多·布魯 (Orlando Bloom)等。

凱蒂·佩芮在Instagram上寫道:

「當這些平台對散佈可惡、虛假信息的團體和帖文視而不見時,我不能袖手旁觀。」

(I can't sit idly by while these platforms turn a blind eye to groups and posts spreading hateful disinformation,)