【美國大選】群星杯葛社交平台 抗議不實信息影響選舉

▲ 里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和珍妮花·勞倫斯（Jennifer Lawrence）等數十位明星參與#StopHateforProfit運動，將在周三（16日）凍結社交媒體賬戶24小時，抗議社交平台宣揚仇恨、政治宣傳和不實的信息。

美國大選在11月3日舉行，Facebook、Instagram等社交媒體被指控帖文欠審查機制，影響選舉。數十位明星參與#StopHateforProfit運動，將在周三（16日）凍結社交媒體賬戶24小時，抗議社交平台宣揚仇恨、政治宣傳和不實的信息（ hate, propaganda and misinformation）。

參與的明星包括金·卡戴珊（Kim Kardashian West）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和珍妮花·勞倫斯（Jennifer Lawrence），以及歌手凱蒂·佩芮（Katy Perry）和奧蘭多·布魯 （Orlando Bloom）等。

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凱蒂·佩芮在Instagram上寫道：

「當這些平台對散佈可惡、虛假信息的團體和帖文視而不見時，我不能袖手旁觀。」 （I can't sit idly by while these platforms turn a blind eye to groups and posts spreading hateful disinformation,）

#StopHateforProfit活動自6月啟動，活動指責Facebook和Instagram沒有採取足夠行動，阻止仇恨言論和虛假信息，會威脅年底的總統大選，有損民主。

Facebook在6月表示，將為潛在有害或誤導性帖文的貼上標籤，以捍衛新聞價值。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，公司將禁止內容宣稱某個種族、國籍、宗教信仰、性取向、性別認同或移民身份會對他人構成威脅的廣告。

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責任編輯：葉芷樺