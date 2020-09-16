【消費優惠】ELEMENTS推秋日優惠　食滿500元送250元餐飲現金券

▲ ELEMENTS圓方推出「秋日多重獎賞」，提供3項餐飲及購物優惠。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情似有緩和，而秋天將至。ELEMENTS圓方推出「秋日多重獎賞」，提供3項餐飲及購物優惠，吸引消費者到場內消費，提升人流之餘，帶動食肆及零售商的生意。

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3項餐飲及購物優惠詳情：

1. 逢星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後，於指定餐飲商戶以電子貨幣即日單一消費滿500元，即可獲250元ELEMENTS圓方餐飲現金券。

2. 於指定零售商消費，並以電子貨幣即日消費滿8,800元，可獲總值1,800元ELEMENTS圓方現金券、電影禮券及商戶禮券；消費滿28,000元，可獲總值4,000元ELEMENTS圓方現金券及商戶禮券；消費滿60,000元，更可獲總值10,000元ELEMENTS圓方現金券及商戶禮券。

3. 於指定珠寶及配飾商戶購物，並以電子貨幣即日單一消費滿100,000元，可獲總值50,000元ELEMENTS圓方現金券及商戶禮券，包括20,000元ELEMENTS 圓方指定消費時尚服飾現金券、5,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲現金券等

上述優惠由即日至10月15日，而換領處有兩個，火區1樓鄰近TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時；金區2樓鄰近FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時。

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責任編輯：馬意文