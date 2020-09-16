【Apple Event • 分析】強推Apple One蘋果打甚麼算盤？ 吸引果粉升級只是第一步

▲ 蘋果全新訂閱組合服務Apple One終正式登場，到底戰鬥力又能否足以對抗其他平台呢？

蘋果全新訂閱組合服務Apple One終正式登場，但要在戰爭激烈的訂閱市場分一杯羹也並不容易，強勁的對手早已在各個服務範圍搶好位置。Google的雲端儲存、音樂串流平台有Spotify、影音串流平台也難以撼動Netflix的王者地位。到底Apple One戰鬥力又能否足以對抗其他平台呢？

首先，綑綁式訂閱模式其實市場上早已存在，電商巨頭亞馬遜的Amazon Prime同樣採用會員制方案，將購物、送貨到影音娛樂、數碼閱讀等服務都包含在套餐內。

蘋果的訂閱服務相對各個同類對手，實力或有落差，但如以「多付幾十元便可享受額外幾種服務」，對現有已訂閱Apple Arcade，Apple Music和Apple News+等服務的果粉，相信有頗大吸引力，不難想像有為數頗多的果粉會順便升級。

蘋果多年來主要針對產品市場，但多條產品線已成熟，較難取得突破，開始轉往服務市場，透過銷售新聞、音樂、影片和其他內容的在線訂閱來尋求增長。但面對多個平台夾擊，蘋果推出Apple One捆綁式服務，或冀望把用戶挽留在Apple自己的生態圈內。

但如果蘋果想更進一步，吸引非客戶轉會，難度自然提高。資訊網站Finder科技編輯Alex Kidman提到，若習慣使用Amazon Prime的客戶，Apple One或未必太過吸引，主要是因Amazon Prime的價錢、雲存儲，更有電商服務此一獨有項目，都比Apple有優勢。他提到，Amazon Prime年費只需59美元（約457港元），每月平均只需約4.91美元（約38港元）；而蘋果最低需付14.95美元（約115港元）的月費，價錢相較昂貴。

>>>【Apple Event】Spotify怒轟蘋果 新服務Apple One或壟斷市場

>>>【Apple Event】蘋果推訂閱套餐Apple One 一個價錢多項服務

音樂平台或可吸引非果粉轉會

在影片串流平台方面，Apple TV+現時影片內容豐富度及多樣性都未及Netflix，Netflix採取機關槍衝鋒模式以量取勝，但目前Apple TV+產品定位依然不明，而且新節目推出的速度相較緩慢。若要吸引Netflix用戶藉Apple One轉會，相信就不太容易。

相比下，如以音樂平台作比較，以香港市場的Apple Music月費原與Spotify一樣為88港元，服務也相若。因此現有Spotify用戶，加上約不到30港元，就能享受更多服務如遊戲Arcade、短片平台Apple TV+等，或有機會吸引到Spotify用戶轉用蘋果服務。亦難怪Spotify在蘋果推宣佈消息後，馬上發出抗議聲浪。

值得注意的是，Apple One預計於今年秋天，並於全球100個國家與地區推出。而Premier訂閱方案則僅限於澳洲、加拿大、英國與美國推出，香港暫時未支援。

想了解更多蘋果發布會内容，請按【下一頁】

責任編輯：曾曉汶