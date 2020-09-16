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【新股IPO】中概股華住招股反應冷淡  中通接力望重燃熱潮？

即市財經 12:54 2020/09/16

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中概股回流港股第二上市熱潮稍為沉寂，繼百騰中國 （09987） 上市「潛水」後，另一隻華住酒店集團 （新上市編號：01179） 招股反應冷淡，市傳孖展未足額。不過仍有不少中概股排隊回港第二上市，料有望重燃新股熱潮。

百勝上市「潛水」  華住孖展未足額

在內地經營多個品牌的經濟型連鎖酒店集團華住招股反應冷淡，令中概股概念急降溫。與早前的回港的大型焦點中概股比較，華住約116億美元的市值規模細，於本港股市的知明度亦遠不及網易 （09999） 及京東 （09618） 等科企龍頭，因而令華住招股反應冷淡。

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另外，百勝中國 （09987） 上市後表現失色，亦減弱市場對華住的反應。雖然百勝招股錄超購51倍，凍資逾400億元，惟上市後股價「潛水」，至今回升至招股價。百勝中國的招股反應不算冷淡，不過可以上市遇美股調整，拖累上市後表現，加上雖然是內地餐飲業龍頭，惟因不是市場熱炒的科技股，對市場資金的吸引力減弱。

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中通內地市佔第二大 具阿里概念

百勝及華住令中概股的吸引力減弱，惟新股市場仍湧現中概股，明天接力招股的中通快遞 （新上市編號：02057） 擁有較多賣點，料有望提升對市場的吸引。市值逾240億美元的中通快遞，佔在美上市的中概股市值排名10名內，市值較百勝中國遠要大。中通現時在內地快遞市場市佔第二，佔約2成市場份額，僅低於順豐。另外，阿里巴巴 （09988） 為中通快遞第二大股，持股約8.7%。具阿里概念，亦成中通的賣點，料增加對投資者的吸引力。

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另外，市場最新消息稱，平保 （02318） 旗下中國網上汽車銷售網站汽車之家（美：ATHM）計劃在香港第二上市，集資約10億美元。續有知名股東支持、科技含金量高的中概股排隊來港上市，料可維持本港中概股回流的熱度。

早前，多隻大型中概股都傳出有意回港第二上市，當中包括百度（美：BIDU）、拼多多（美︰PDD）、攜程（美：TCOM）及新東方（美：EDU）。潛在名單添加市場憧憬，料年底前陸續會有更多消息傳出。

責任編輯：錢家鋒

華住集團—S（01179） 中國概念股 香港股票

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