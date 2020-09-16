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英國據報擬對Nvidia購Arm設附加條件　涉保留Arm員工數目及總部

即市財經 13:03 2020/09/16

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英國據報擬對Nvidia購ARM設附加條件　涉保留員工數目及總部

軟銀集團近日以400億美元向美國晶片商輝達（Nvidia）出售英國晶片設計公司Arm。外電引述消息人士報道，英國政府正考慮提出附加條件，包括保留該公司在英國的約3000名員工及將Arm總部留在英國，作為有關收購的條款之一。

消息指，英國政府不太可能阻止這宗收購，但擬提出附加條件，預計涉及保留該公司在英國的約3000名員工，並要求ARM繼續將總部設在劍橋。這是基於軟銀在2016年以320億美元收購ARM時，當時軟銀集團也做出了類似的具有法律約束力的承諾。此外，軟銀集團還承諾在 5 年內會將 Arm 在英國的員工數量增加至少一倍。

英國首相約翰遜發言人James Slack日前表示，正進一步調查這項交易，官員們已與相關公司商談。他又說，Arm對英國經濟作出重要貢獻，因此希望這種情況持續。

除了英國，這筆收購案還需要得到中國、歐盟和美國監管機構的批准。

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編輯：吳敏芳

 

經濟 美國 英國 收購 NVIDIA 晶片

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