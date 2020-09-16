【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 即市財經 13:38 2020/09/16 分享： 人民幣強勢持續，兌每美元昨日衝越6.8關口後，今早乘勢曾破6.77關，創16個月高位。人幣轉強令港人投資意欲再蠢動，惟綜觀本港市場的人民幣投資工具選擇不多，也許未能配合港人漸增的需求，有需要乘時急起直追。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 2020/09/15 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 2020/09/14 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 2020/09/11 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 2020/09/10 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 2020/09/09 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 美元 產品 增持 港元 零售 經濟 人民幣國際化 定息 投資產品 債券 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入