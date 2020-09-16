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【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享）

即市財經 13:38 2020/09/16

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人民幣強勢持續，兌每美元昨日衝越6.8關口後，今早乘勢曾破6.77關，創16個月高位。人幣轉強令港人投資意欲再蠢動，惟綜觀本港市場的人民幣投資工具選擇不多，也許未能配合港人漸增的需求，有需要乘時急起直追。

...

欄名 : 交易講場

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