【日本新首相】最長安倍內閣謝幕 菅義偉傍晚接捧

日本首相安倍晉三今早召開最後一次內閣會議，並宣布內閣總辭，結束7年8個月、即3188日的執政歲月。安倍政權跨越平成及令和時代，自民黨新總裁菅義偉預計傍晚接捧，正式成為日本第99代首相，將召開記者會公布未來施政方向。

安倍在Twitter上載片段感謝國民支持，他表示，執政近8年仍然留下很多有待解決的問題，對此感到非常遺憾。不過，他自詡：「我們每一天都很盡力。」，指有很多值得挑戰並已經做到的事，又呼籲民眾支持新一屆內閣。

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片段回顧安倍過去所有外訪，包括與美國總統特朗普、前總統奧巴馬，以及中國國家主席習近平的合照。安倍再次感謝國民的支持。

安倍在第一屆執政期間、2007年9月，因潰瘍性大腸炎惡化而辭職。他在2012年12月的眾院選舉中，以在野黨自民黨總裁身份獲勝，再次當選首相。

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安倍連續6次贏得眾參兩院選舉，維持長期執政權。期間，其「安倍經濟學」交出一點成績；外交方面，安倍與特朗普等人建立親密的私交。惟他近年被質疑處理「賞櫻會」問題不當，以至近日抗疫不力，今年以來廣受批評。

此外，安倍以修憲為目標，在國際和國內批評下無法達成。安倍任内也未能就北方四島等領土問題與俄羅斯取得協議，北韓綁架日本人一事也沒有明顯成果，交「爛攤子」予菅義偉新政府。

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責任編輯：鄧燕君