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【新冠疫苗】輝瑞疫苗測試者現輕度副作用 頭痛發高燒

環球社會熱點 12:44 2020/09/16

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新冠肺炎疫情全球大流行，已有多款新冠疫苗進行第三階段臨床試驗。輝瑞（Pfizer）藥廠表示，目前正進行新冠疫苗臨床試驗，有測試者出現頭痛及發高燒等輕度至中度副作用。但該公司強調，目前新冠疫苗未出現安全隱患。

牛津恢復疫苗測試 「預咗有人身體不適」【下一頁】

輝瑞周二（15日）指出，臨床試驗參與者出現的副作用，包括疲勞、頭痛、發冷、肌肉疼痛、發燒，有部分測試者甚至會發高燒。但輝瑞目前未能確認出現副作用的測試者，是使用該公司研發的新冠疫苗抑或安慰劑。

輝瑞疫苗研究與開發負責人詹森（Kathrin Jansen）表示，獨立數據監控委員會如發現任何安全隱患，會立刻通知疫苗研發團隊。但委員會至今未有作出警告，強調疫苗未出現安全隱患。

輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世 【下一頁】

輝瑞與德國生物技術公司BioNTech合作研發新冠疫苗，計劃安排4.4萬人參與臨床試驗，目前已招募超過2.9萬人。輝瑞早前表示，已有超過1.2萬名參與者注射第二劑疫苗。

BioNTech創辦人及行政總裁薩恩（Ugur Sahin）曾經揚言，與輝瑞（Pfizer）共同研發的疫苗「近乎完美」（a near perfect profile）及副作用少，有信心疫苗可在10月中或11月初面世。

責任編輯：鄭錦玲

輝瑞表示目前正進行新冠疫苗臨床試驗，有測試者出現頭痛及發高燒等輕度至中度副作用。

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