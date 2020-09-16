當前的市場動盪是短期調整還是牛市的終結？

市場經歷了8月份亮麗的表現後，在9月初迎來了一波動盪調整。前期漲幅較大的科技股板塊受壓相對較重，而其他股票板塊也出現不同程度的回檔。我們從基本面，估值面和技術面來分析如何看待目前的市場調整。

從基本面看，宏觀經濟指標持續改善。富達即時經濟活動指標 （GEAR） 顯示以中國為首的北亞主要經濟體活動強勁反彈。中國的GEAR指標已經連續第三個月錄得雙位數的正成長，這預示著中國內地的經濟活動已經反彈到了超過疫情前的水平。與此同時，我們也注意到雖然其他發達國家經濟體的GEAR指標同樣持續改善，但是相比疫情前的水平依然有5-10%的距離。我們持續關注宏觀經濟數據的表現，尤其是與市場預期之間的差異，這亦會影響後市表現。從企業層面，第二季的企業財報盈利整體優於預期，尤其是科技板塊。這也部分解釋了為什麼科技板塊在最近幾個月迅速上漲。另外，市場分析師對企業盈利的預測更改顯示更多正面調整趨勢，這也支撐市場信心。

從估值面看，當前股票的估值相較歷史水平確實處於相對較高的區間。這點讓我們擔憂市場是否已經將樂觀預期反映在當前的定價中。同時，我們也注意到從現金流折現模型（DCF）的角度，全球低利率環境本身也會推高股票估值中樞。聯儲局最新的政策表態顯示會對通脹有更高的容忍度，在未來相當長一段時間之內都不太可能看到加息週期，這將利好股票市場。

從技術面看，經歷了第二季以來的市場大幅反彈，部分技術指標顯示市場有一定的回調壓力，尤其是近期科技股的上漲可能也與部分衍生品交易有關，所以出現部分的獲利了結現象可能屬於正常的市場調整。但我們依然密切關注基本面以及政策面的變化，尤其是美國新一輪財政刺激措施能否推出以及最終規模。随着美國大選臨近，中美摩擦升温也可能對市場情绪帶来進一步影響。

在當前市場環境下，對於希望獲取收益並管控的風險的投資者而言，我們認為有紀律地持續投資多元化資產是穩健的選擇。我們依然看好通過高收益債等信貸資產獲取穩健的回報，與此同時，中國A股市場受惠於相對便宜的估值以及中國內地經濟持續反彈的良好基本面，也是我們相對看好的投資機會。