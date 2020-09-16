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【防疫抗疫基金】第三輪防疫抗疫基金涉款240億　廠商會促港府研「與疫同行」

商業 12:29 2020/09/16

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廠商會會長吳宏斌表示，雖然第三輪基金的撥款較前兩輪為少，但平衡業界需要和公共財政的承受能力，是對症下藥之舉。（資料圖片）

港府昨日公布第三輪防疫抗疫基金詳情，涉款240億元。香港中華廠商聯合會（廠商會）表示，相信新措施有助紓緩有關行業的經營壓力，對於穩定香港經濟和就業市場有重要作用。

新一輪措施包括進一步擴大「中小企融資擔保計劃」下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額調高至500萬元，最長的還款期由原來的3年延長至5年；以及隨疫情受控爭取有序通關等。廠商會認為，此舉有助紓緩企業的經營壓力。而過去大半年航空、酒店、旅遊等行業業務和商業活動幾近停擺，故相信未來在港版「健康碼」的配合下，恢復通關可刺激旅遊、零售及相關行業盡快復甦。 

【防疫抗疫基金】 「百分百擔保特惠貸款」提升最高貸款額至500萬　還款期增至5年

【旅遊寒冬】8月訪港旅客跌99.9%　旅發局：7個大型會展活動已落實選址香港

失業超越金融海嘯5.5%高位　廠商會：必要時延長保就業
不過，香港整體失業率急速升至最新6.1%，超越金融海嘯時期5.5%的高位。廠商會希望，政府能密切注視未來幾個月的就業情況，必要時將「保就業」計劃的資助期限，進一步延長，並按不同行業的具體情況和需要，釐訂補貼的比例和申請條件。同時，冀港府為受中美貿易戰和疫情雙重打擊的製造業和進出口貿易業，提供更多支援。

該會指出，若要企業徹底走出困局，冀港府能把握近日疫情有所緩和，及自願性普及社區檢測計劃取得成效的時機，更積極研究如何讓經濟「與疫同行」，加快社會「復常」和經濟重啟的步伐。

港府亦有投放資源在研發和採購疫苗上，廠商會認為港府該策略可避免日後疫情再次在社區爆發，惟呼籲在疫苗推出前，社會各界須繼續保持警覺，防範冬季第四波疫情，以免阻延經濟復甦的進程。

責任編輯：馬意文

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