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【蘋果概念股】新車銷往加國 子公司受惠新iPad 紅底股比亞迪最新部署

股樓投資 15:51 2020/09/16

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上日大升的比亞迪(01211)今日延續升勢，一度高見103.8 元。下午3時該股報101.7元升4.5%，晉身紅底股。這隻多年前已被股神巴菲特入股的汽車股，經過連日急升後，眼前是否還有上升空間呢？

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推動比亞迪駛往高位的動力主要有兩個，第一是蘋果落實推出新一代iPad，比亞迪旗下子公司之一，蘋果產品配件供應商之一的比亞迪電子(00285)憧憬可取得更多iPad的代工訂單之下，對比亞迪也間接得益。市場亦看好，蘋果新產品推出可帶動比亞迪電子的蘋果相關業務，進入上升周期，對比亞迪的利好應屬中長期。

第二，是集團主打的電動車業務傳來好消息。比亞迪成功把生產的10架電動大型巴士，銷往加拿大多倫多。繼對上數月成功在瑞典和挪威後，再次成功在海外區域銷售電動車產品。花旗亦唱好比亞迪，看好其電池技術進步，稱新型電池佔據明顯的先動優勢，其2021和2022年淨利潤料將分別錄得13％和3.7％增長，將H股目標價由103.5元大幅上調45％至151元，較現價仍有近一半的上漲空間。

綜合上述數點，比亞迪具備長期投資價值。鑑於其近日升幅略急，可候其回抵近日衝破的90元前阻力時，才開始吸納。目標價可看逾三成回報即120元，止蝕價則設於9月主要支持77元。

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 經濟

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