【蘋果新產品】Apple One捆綁式服務包推出　Spotify控訴蘋果壟斷市場

本港時間周三（16日）蘋果召開的發布會上，除了推出Apple Watch以及iPad全新系列，還宣布即將推出、整合式服務「Apple One」功能，包含Apple News、Apple Music、Apple Arcade及Fitness+等多個服務，讓消費者通過一次性付費，就能享受到這些功能。

不過該計劃也迎來諸多競爭對手的不滿。音樂串流平台Spotify在蘋果發布會結束後，旋即出面指責蘋果，利用自己的主導地位，捆綁消費者使用蘋果旗下應用程式，進而壟斷市場，讓其他應用程式開發者處於不公平創造環境。

【蘋果概念股】新車銷往加國 子公司受惠新iPad 紅底股比亞迪最新部署【下一頁 】

【蘋果2020新品發布】iOS 14 即將推出 一文看清5大亮點【下一頁 】

【新品發布】蘋果2020新品發布 新款Apple Watch及iPad登場【下一頁 】

Spotify還指「Apple One」方案涉嫌壟斷，並呼籲主管機關必須採取行動，限制蘋果的壟斷行為，否則將會對整個市場造成不可挽回的損失，並威脅創作者和用戶的使用和創造自由。

Spotify並非首次對蘋果提出控訴，早於去年3月Spotify就曾向歐盟委員會投訴蘋果，指責後者基於App Store平台收取高達30%佣金的行為不合理，並控訴iOS系統的經營模式涉嫌壟斷。

目前「Apple One」分別三個不同版本供用戶選擇，分別是個人版、家庭版以及高級版，收費分別為每月14.95 美元、19.95 美元以及29.95 美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男